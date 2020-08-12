3 نصائح تساعدك في حماية حاسوب ماك من برمجيات طلب الفدية

يتمتع نظام التشغيل (ماك أوإس) macOS من آبل بسمعة جيدة نسبيًا في الأمان، حيثن إنه يتضمن الكثير من الميزات التي تعمل على حماية حاسوب ماك من الفيروسات والبرمجيات الضارة، ولكن مع ذلك لا يوجد نظام تشغيل آمن تمامًا من الهجوم، وتُعد برمجيات طلب الفدية من أشهر البرمجيات الضارة التي تستهد حواسيب ماك.



إليك 5 نصائح تساعدك في حماية حاسوب ماك الخاص بك من برمجيات طلب الفدية:

كيف تعمل برمجيات طلب الفدية؟

كما يوحي الاسم، تعمل هذه البرمجيات على تشفير حاسوب ماك الخاص بك أو المعلومات المخزنة عليه، ومن ثم يتم مطالبتك بدفع المال لاستعادة الوصول إلى معلوماتك أو حاسوبك مرة أخرى، وتتنوع طرق الدفع التي يقدمها مجرمي الإنترنت للحصول على الأموال مثل: الدفع عبر خدمة باي بال، أو إرسال رموز بطاقات الهدايا لخدمات مثل: (Xbox Live) أو استخدام الطريقة الشائعة بالدفع عبر العملات المشفرة مثل: بتكوين.

كيف يمكنك حماية حاسوب ماك الخاص بك؟

لحسن الحظ، هناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها حماية حاسوب ماك الخاص بك من هجمات برمجيات الفدية مثل:

1- كن حذرًا عند تنزيل الملفات من الإنترنت:

تعتبر التطبيقات والملفات التي يتم تنزيلها من الإنترنت من مصادر غير رسمية مهددا أمنيًا مباشرًا لبياناتك في حاسوب ماك ولهذا السبب قامت آبل بتوفير ميزة تُسمى (Gatekeeper) تساعدك في حماية حاسوب ماك وتأمينه ضد التطبيقات الضارة وغير الموثوق فيها.

حيث تقوم الميزة بتنبيهك عند تنزيل تطبيق من خارج متجر تطبيقات ماك أو لم يُدرج في قائمة مطوري آبل المعتمدين، وعندما تحاول تثبيت تطبيق يخالف هذه القواعد ستخبرك الميزة بأنه يجب عليك عدم تثبيت التطبيق لأنه ليس من المتجر أو من مطوّر معتمد.

وعند اختيار تجاهل هذا التحذير، سيكون أي خطر أو تهديد يواجه حاسوب ماك الخاص بك نتيجة تثبت هذا التطبيق على مسئوليتك الخاصة، وللتأكد من تفعيل الميزة اتبع الخطوات التالية:

ضمن (قائمة آبل) Apple Menu في الجهة اليسرى من شريط القوائم، اضغط على خيار (تفضيلات النظام) System Preferences.

اضغط على خيار (الأمن والخصوصية) Privacy & security.

اضغط على تبويب (عام) General، ثم اضغط على أيقونة القفل في أسفل الجهة اليمنى من الشاشة.

أدخل كلمة السر الخاصة بك لتغيير إعدادات الميزة.

بمجرد فتح إعدادات الشاشة، وضمن قسم (السماح بالتطبيقات التي يتم تنزيلها من) Allow apps downloaded from في الأسفل يمكنك تحديد أحد الخيارين التاليين:

متجر آب ستور App Store: السماح بتنزيل التطبيقات من متجر آب ستور فقط.

متجر آب ستور والمطورين المعتمدين App Store and identified developers: ستطلب منك الميزة تأكيد رغبتك في فتح أي تطبيق من مطوّر تطبيقات معروف عند فتحه لأول مرة في حاسوب ماك الخاص بك.

2- تجنب تنزيل البرامج المقرصنة:

أحد العوامل الأساسية لنشر برمجيات طلب الفدية هو عبر البرامج المقرصنة، لأن القراصنة غالبًا ما يعدلون ملفات التثبيت أو يضمنون تصحيحات إضافية مصممة للاختراق، وأيضا كن حذرًا من البرامج غير معروفة المصدر، ففي حين أنه قد يكون من المغري تثبيت برامج باهظة الثمن في حاسوب ماك الخاص بك مجانًا إلا أن ذلك قد يكلفك أكثر بكثير من سعر ترخيص البرنامج نفسه.

3- النسخ الاحتياطي المنتظم لبياناتك في حاسوب ماك:

تعتبر عملية النسخ الاحتياطي لبياناتك مهمة للغاية إذا كنت تخشي إصابة حاسوب ماك الخاص بك بإحدى برمجيات طلب الفدية حيث يمكنك استخدام أداة (Time Machine) المُدمجة في نظام التشغيل (ماك أوإس) لعمل نسخة احتياطية من جميع ملفاتك والاحتفاظ بها في محرك أقراص خارجي.

أو عمل نسخة احتياطية والاحتفاظ بها في حسابك في إحدى خدمات التخزين السحابية وهو الحل الأمثل حيث يمكنك الوصول لهذه البيانات من أي مكان بسهولة.