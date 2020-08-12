هل Galaxy Note 20 Ultra هو آخر إصدارات سلسلة نوت؟

لطالما اعتبرت سامسونج أي إصدار من سلسلة (Galaxy Note) بمثابة الهاتف المنقذ للشركة، فهو سريع وكبير الحجم والأهم من ذلك أنه يحتوي على قلم مدمج في الهيكل مباشرة. وكل هذا ينطبق على أحدث هاتف نوت من سامسونج، هاتف Galaxy Note 20 Ultra الجديد.

لقد كان قلم (S Pen) أداة مثيرة للجدل على مر العصور، حيث يوجد معجبين متشددين يستخدمونه، لكن القسم الآخر من المستخدمين يشعرون أنه عديم الفائدة في الغالب، أو على الأقل ينسون أنه موجود بين الحين والآخر. ومع ذلك، يظل قلم (S Pen) يتحسن ببطء.

ولكن الآن، تمتلك سامسونج ملكًا جديدًا للإنتاجية ، وهو (Galaxy Z Fold 2)، حيث يستحوذ على معظم ما تتميز به سلسلة نوت، وعلى العموم، يبدو Z Fold 2 أفضل. من المؤكد أن الجيل الأول من الهاتف كان يعاني من مشكلاته، مثل الشاشة الأمامية الصغيرة جدًا والشاشة الداخلية الهشة للغاية. ولكن بعد استخدام الجهاز لفترة كافية لتكوين رأي متماسك، وجدت شخصيًا أن الهاتف القابل للطي جعلني أكثر إنتاجية من وجود القلم، وبهذا يتفوق على Galaxy Note 20 Ultra الجديد.

الآن أصدرت شركة سامسونج جهازين باهظي الثمن بشكل لا يصدق، وكلاهما يهدف إلى أن يكونا بمثابة الجهاز الأكثر إنتاجية للمستخدم، ولكن إذا كان لديك جهازان منفصلان مكلفان يركزان على الإنتاجية، ألن يكون من المنطقي دمجهما؟

نعتقد أن سامسونج تتجه لإنهاء سلسلة نوت، ومن المتوقع أن يكون هاتف Galaxy Note 20 Ultra آخر هاتف في هذه السلسلة، ومن المحتمل أن تتجه سامسونج إلى التركيز على إنتاج (Galaxy Z Fold)، حيث من الممكن أن يكون الإصدار القادم منه يحمل قلم.

ويتمتع هاتف Note 20 Ultra بمزايا تفتقدها هواتف آيفون، كما تدعم هواتف سامسونج (Galaxy Note 20) العديد من الميزات القوية، يتمثل أبرزها في: التصميم الفريد، والمعالج القوي الذي يدعم اتصال 5G، والشاشة الكبيرة، والقلم الإلكتروني S-Pen، بالإضافة إلى عمر البطارية الطويل. ولكن هناك 5 ميزات جديدة في هاتف Note 20 Ultra يتمنى مستخدمو هواتف آيفون أن تُضمنها شركة آبل في هواتف آيفون 12 القادمة، يمكنك الاطلاع عليها من خلال الرابط هنا.