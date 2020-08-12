منصة تيليجرام تضيف دعمًا لمكالمات الفيديو

أضافت منصة تيليجرام دعمًا لمكالمات الفيديو، وبذلك تكون المنصة بدأت بتنفيذ وعدها الذي أعلنته في وقت سابق من هذا العام حول دعم مكالمات الفيديو في برنامج المحادثة.

وطرحت المنصة الإصدار 7.0.0 على القناة التجريبية، الذي يقدم دعمًا لمكالمات الفيديو إلى جانب العديد من الأشياء الأخرى.

وتُعد منصة تيليجرام واحدة من أكثر تطبيقات المراسلة ثراءً بالميزات الموجودة، لكنها كانت تفتقر إلى ميزة واحدة مهمة متوفرة في معظم البدائل، مكالمات الفيديو.

وكان يعني عدم وجود مكالمات الفيديو إلى جانب عدم وجود دعم لمكالمات الفيديو الجماعية أنه يتعين على مستخدمي تيليجرام الاعتماد على برامج المراسلة الأخرى، مثل واتساب و (Google Duo)، لاستخدام هذه الميزات.

وتم رصد ميزة مكالمات الفيديو حديثًا بواسطة أحد مستخدمي منصة تويتر في الإصدار التجريبي 7.0.0 من تطبيق تليجرام لأنظمة التشغيل أندرويد و (iOS) و (macOS).

وتظر لقطة الشاشة المرفقة إمكانية الوصول إلى ميزة مكالمات الفيديو من خلال النقر على أيقونة القائمة الثلاثية النقاط في الزاوية اليمنى العليا لأي دردشة، ويتم تمكين الميزة بشكل افتراضي في أحدث إصدار تجريبي.

ومع ذلك، من أجل استخدام هذه الميزة، تحتاج أنت والمشارك الآخر إلى تثبيت الإصدار التجريبي 7.0.0 من تطبيق تليجرام.

وبالرغم من أن تيليجرام لم تعلن رسميًا عن أي شيء حول ميزة مكالمات الفيديو حتى الآن، لكن من المفترض أن تصل الميزة إلى القناة الثابتة في الأسابيع المقبلة.

وإلى جانب ميزة مكالمات الفيديو، يكشف أحدث إصدار تجريبي من تيليجرام أيضًا أن التطبيق سيتلقى قريبًا دعمًا لإشعارات الفقاعة في أندرويد 11.

وبدأت منصة تيليجرام باختبار فقاعات الدردشة العائمة لأول مرة أواخر الشهر الماضي في الإصدار 6.3.0 التجريبي من التطبيق، والتي يمكن تمكينها عبر خيار تصحيح الأخطاء في إعدادات التطبيق.

وتتيح الميزة للمستخدمين الاحتفاظ بالمحادثات في المقدمة على شكل فقاعة، مما يسهل الحديث مع صديق معين أو أحد أفراد الأسرة بشكل متكرر.

ولم يمكن خيار تصحيح الأخطاء الفقاعات الأصلية لنظام أندرويد 11، لكن مع أحدث إصدار تجريبي، فإن فقاعات دردشة تيليجرام تعمل الآن مع واجهة برمجة تطبيقات الفقاعات الأصلية (Bubbles API) لنظام أندرويد 11، لكنك بحاجة إلى تمكين خيار تصحيح الأخطاء.