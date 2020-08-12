لماذا Surface Duo بسعر 1399 دولار لا يحتوي على NFC ؟

تم تحديد تاريخ شحن جهاز شركة مايكروسوفت Surface Duo في 10 سبتمبر، حيث قامت الشركة بتسعير جهاز Surface Duo الذي يأتي بشاشة مزدوجة قابلة للطي بمبلغ 1،399 دولارًا، وعند هذا السعر، يتوقع المستخدم مجموعة كبيرة من المواصفات، لكن الأمر ليس كذلك، كما أن حذف تقنية NFC من Surface Duo تعتبر أحد أكبر عمليات الحذف.

حيث يتم استخدام المعيار اللاسلكي لكل شيء بدءًا من مدفوعات الهاتف المحمول والنقل العام إلى إقران الأجهزة وغير ذلك الكثير، لكن مايكروسوفت أوضحت السبب وراء عدم وجود تقنية NFC في الجهاز، حيث قالت: “لا يوفر Surface Duo تقنية NFC حاليًا. كما أن دور أي تصميم من الجيل الأول هو التركيز على السيناريوهات الأساسية التي تحل تحديات العملاء، كما تم تصميم Surface Duo خصيصًا للإنتاجية المتنقلة ومنح الأشخاص طرقًا جديدة لإكمال المهام المعقدة أثناء تواجدهم بعيدًا عن أجهزة الحاسب. مع اكتمال هذه الأولوية الأساسية، سنستمع إلى تعليقات العملاء ونطبق هذه ما يريده العملاء على الإصدارات المستقبلية للمنتج”.

الشركة محقة حقًا في التركيز على أساسيات منتج من الجيل الأول مثل Surface Duo، لذلك من المفهوم تمامًا تخطي ميزات مثل الشحن اللاسلكي ومقاومة الماء وشبكات الجيل الخامس ومستشعر بصمة الإصبع داخل الشاشة.

ومع ذلك، فقد أصبحت تقنية NFC عنصرًا أساسيًا في العديد من الهواتف متوسطة المدى حول العالم، ناهيك عن الأجهزة الرئيسية التي تباع مقابل 1000 دولار أو أكثر. لذا فإن أولئك الذين يريدون النقر والدفع في متجر البقالة أو استخدام NFC للنقل العام سيحتاجون إلى حمل جهاز ثانٍ أيضًا.

يستخدم Surface Duo أيضًا معالج سنابدراجون 855 من العام الماضي، وكاميرا واحدة بدقة 11 ميجابكسل في المقدمة. ولكن نأمل أن تعوض إضافات برامج الشاشة المزدوجة من مايكروسوفت والتركيز على الإنتاجية عن المواصفات المتواضعة.

ويحتوي Surface Duo أول هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد من مايكروسوفت على شاشتي (OLED) منفصلتين بقياس 5.6 إنشات ودقة 1800×1350 بكسل مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 4:3.

وتتحد الشاشتان معًا من خلال مفصل بزاوية 360 درجة لتشكيل شاشة (PixelSense Fusion) أكبر بقياس 8.1 إنشات وبدقة 2700×1800 بكسل مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 3:2.