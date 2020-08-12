لماذا يؤدي المحتوى الجيد إلى زيادة المبيعات؟

عندما تزور متجرًا عبر الإنترنت، هل تبحث عن مدونة الشركة؟ معظم الناس يفعلون ذلك، حيث يقرأ 77 في المئة من مستخدمي الإنترنت منشورات المدونات، وليس من الصعب معرفة سبب ذلك، فغالبًا ما يكون هناك ثروة من القيم والمعلومات في المحتوى الممتاز.

يمكن للمستخدمين العثور على عروض ترويجية حصرية ومعرفة المزيد عن عملك من خلال المحتوى لديك، حيث يتم كل ذلك من خلال قراءة مدونة شركتك. ويعد إنشاء المحتوى الممتاز لموقع الويب، والمعروف أيضًا باسم تسويق المحتوى، طريقة رائعة لتحسين المبيعات.

يحتاج أصحاب الأعمال إلى تزويد عملائهم باستمرار بقيمة إضافية من خلال مدونتهم إذا كانوا يريدون بناء علامتهم التجارية، كما لم يعد المستهلكون يبحثون عن (معاملة منتج بسيطة) حيث يعطونك رقم بطاقة الخصم الخاصة بهم، وترسل لهم منتجًا عبر البريد. لكن بدلاً من ذلك، يبحث الناس عن تجارب شخصية أطول.

سوف نوضح لك لماذا كتابة المحتوى الرائع لموقعك على الويب هو مفتاح نجاحك، وكيف أن الكتابة عن صناعتك ستؤدي حتمًا إلى مبيعات جديدة.

المحتوى المميز يعزز الاحتفاظ بالعملاء:

الاحتفاظ بالعملاء هو القدرة على إبقاء المستهلك على اتصال بعلامة تجارية خلال فترة زمنية محددة مسبقًا، وتقدم جميع الأعمال منتجات وخدمات مختلفة، ونتيجة لذلك، يمكن أن تختلف دورة حياة العميل. على سبيل المثال، سيكون لدى موفر خدمة (SaaS) للتسويق فترة احتفاظ بالعملاء أطول من العلامة التجارية التي تبيع الأحذية.

يمكن لمزودي البرامج وأصحاب الأعمال التجارية الإلكترونية استخدام مدونتهم للحفاظ على مشاركة العملاء في علامتهم التجارية، حيث ستلاحظ أن بعض الأشخاص ينفقون الأموال على موقعك الويب، لكنهم لا يحصلون أبدًا على أقصى قيمة لاستثماراتهم.

يُعرف هذا بالفجوة في تجربة العميل، ويمكن أن يؤثر على تصور العملاء الحاليين لعلامتك التجارية، مما يؤثر في النهاية على آراء العملاء الجدد. ويمكنك سد الفجوات والنجاح وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء عن طريق نشر المحتوى المميز في المدونة الذي يجيب على الأسئلة الأكثر شيوعًا المتعلقة بصناعتك ومنتجاتك.

بناء الثقة مع الجمهور:

بصرف النظر عن تعزيز الاحتفاظ، يمكن أن يساعدك المحتوى الممتاز في بناء الثقة مع جمهورك. حيث يُعد بناء علاقة مع جمهورك طريقة رائعة لضمان عودة العملاء الحاليين لعمليات الشراء المتكررة، كما أن الزوار الجدد سيكونون على استعداد للالتزام بعلامتك التجارية.

تخيل الذهاب إلى موقع ويب من المفترض أن يكون متخصصًا في التسويق الرقمي، وتصل إلى صفحة المدونة الخاصة بهم، ويصبح من الواضح أن هذا الموقع لا يعرف شيء عن التسويق، فهل مازلت ترغب في شراء منتج الشركة بعد قراءة مدونتها؟ نحن نراهن أن الإجابة هي لا.

يمكن أن يساعدك المحتوى في مدونتك في الحفاظ على مشاركة القراء في عملك وصناعتك، كل ذلك يحدث مع بناء الثقة. ومن المرجح أن يتسوق الأشخاص من العلامات التجارية التي تظهر أنهم يعرفون ما يبيعون. فإذا نشرت المحتوى بشكل تفصيلي مدروس وبطريقة تعليمية، فسيستمر الأشخاص في زيارة موقعك.

تأمين المزيد من العملاء المحتملين المؤهلين:

تحتاج إلى القيام بأكثر من مجرد دعم العملاء وتكثيف التسويق الخاص بك إذا كنت تريد أن يساعدك المحتوى في الحصول على المزيد من المبيعات، حيث تتمثل الخطوة الأولى للحصول على المبيعات في إظهار المحتوى الذي يعالج متطلبات جمهورك المستهدف.

عند كتابة المحتوى في مدونتك، فكر جيدًا في الصعوبات التي من المحتمل أن يواجهها العملاء في مجال عملك، على سبيل المثال، قد يركز مورد الحيوانات الأليفة عبر الإنترنت على شراء المنتجات التي تم اختبارها واعتبارها آمنة للحيوانات، وذلك لأن هناك الكثير من منتجات الحيوانات الأليفة المشكوك فيها في السوق. ونتيجة لذلك، من المرجح أن تجذب المنتجات المختبرة والموثوقة الأشخاص الذين يحتاجون إلى مستلزمات الحيوانات الأليفة.

تعزيز حركة المرور الحيوية:

يمكن أن تساعد كتابة المحتوى الجيد في تحسين تصنيف مُحسنات محركات البحث وتحسين التحويلات. حيث تبحث جوجل في مجموعة متنوعة من العوامل عند تحديد ترتيب موقع الويب على جوجل. في الواقع، تنظر الخوارزمية في أكثر من 200 مقياس، ومن القائمة الطويلة لمقاييس تحسين محركات البحث (SEO)، يكون المحتوى عالي الجودة في المقدمة.

الترتيب في الصفحة الأولى من جوجل يعني أنك أثبت نفسك كشخصية بارزة بمعلومات قيمة من خلال موقعك الويب، لكن الفوائد لا تنتهي عند هذا الحد، ومن المرجح أن يختار المستهلكون مشاركاتك على حركة المرور المدفوعة، على الرغم من أن الإعلانات تسبق ترتيب موقعك في صفحة جوجل الأولى من محرك البحث.

يتجاهل 70 إلى 80 في المئة من الباحثين الإعلانات المدفوعة لصالح المحتوى الحيوي عند استخدام جوجل. بمعنى آخر، يمكن أن تساعدك كتابة المحتوى العالي الجودة في تصنيف كلماتك الرئيسية، مما يؤدي إلى زيادة حركة المرور على موقع الويب. وكلما زاد عدد الأشخاص الذين يزورون موقعك ويتفاعلون معه، سيظهر موقعك أعلى في تصنيفات البحث.