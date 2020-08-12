كيفية تثبيت الإصدار التجريبي العام watchOS 7

لا تصدر شركة آبل عادةً إصدارًا تجريبيًا عامًا لساعات Apple Watch ولكن مع watchOS 7 يبدو أن الشركة قد غيرت موقفها، وهذا يعني أن أي شخص لديه Apple Watch متوافقة مع النظام يمكنه تجربة أحدث المزايا في الإصدار التجريبي العام، مثل تتبع النوم ووجوه الساعة الجديدة ومشاركة وجه الساعة وأنواع التمارين الجديدة والكثير غير ذلك.

قبل أن تتسرع في تثبيت الإصدار التجريبي العام من ‌watchOS 7‌ يجدر بك أن تتذكر أن هذا البرنامج هو تجريبي، أي يأتي قبل الإصدار العام الذي يتم طرحة لكافة المستخدمين، لذلك لا تتوقع أن تعمل الأشياء بنسبة 100 في المئة، أو أن يكون النظام خاليًا من المشاكل.

أصدرت شركة آبل إصدارات تجريبية مستقرة نسبيًا من أنظمة التشغيل الخاصة بها هذا العام، لكن برامج بيتا غير مستقر بطبيعتها، لأنها تحتوي على أخطاء ومشكلات لم يتم تسويتها بعد.

أمر آخر يجب ملاحظته قبل تثبيت الإصدار التجريبي، هو أن ‌watchOS 7 يزيل تمامًا إيماءة (Force Touch) من نظام التشغيل، لذا توقع تجربة مختلفة قليلاً لبعض الوظائف والقوائم، كما يجب أن تضع في اعتبارك أيضًا أنه لا توجد طريقة للرجوع إلى الإصدار الأقدم (watchOS 6) بعد تثبيت الإصدار التجريبي ‌watchOS 7‌.

‌watchOS 7‌ متوافق مع ‌(Apple Watch‌ Series 3) و 4 و 5. فإذا كان لديك أحد هذه الطرز، فإليك كيفية تثبيت الإصدار التجريبي العام من نظام ‌watchOS 7‌

كيفية تثبيت الإصدار التجريبي العام من watchOS 7:

أنت بحاجة إلى تشغيل الإصدار التجريبي من (iOS 14) على هاتف آيفون الذي تم إقران Apple Watch به. يمكنك اتباع الدليل الإرشادي الخاص بنا حول كيفية القيام بذلك، ثم عد واتبع هذه الخطوات.

افتح أي متصفح على هاتف آيفون وانتقل إلى موقع برنامج Apple Beta Software على الويب.

اضغط على شارة الرتبة في أعلى الزاوية اليمنى من صفحة الويب وحدد تسجيل الدخول من القائمة المنسدلة.

أدخل بيانات اعتماد معرف آبل الخاص بك.

سيظهر دليل لشاشة (Betas) العامة. حدد علامة تبويب (watchOS)، وانتقل لأسفل إلى قسم البدء وانقر فوق تسجيل Apple Watch‌.

قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق تنزيل الملف الشخصي.

اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتثبيت الإصدار التجريبي العام من نظام ‌watchOS 7‌ الجديد.

انقر فوق (السماح) لتنزيل ملف تعريف الإصدار التجريبي على هاتفك الآيفون.

انقر فوق تثبيت في أعلى الزاوية اليمنى من الشاشة وأدخل رمز المرور الخاص بك إذا لزم الأمر.

اقرأ معلومات الموافقة، ثم انقر فوق تثبيت مرتين.

انقر فوق إعادة التشغيل إذا طُلب منك إعادة تشغيل آيفون.

قم بتشغيل تطبيق (Watch) على هاتف آيفون.

حدد عام ثم تحديث البرنامج.

بعد لحظات قليلة، سترى watchOS 7‌ متاحًا للتنزيل. ضع ساعة Apple Watch‌ على الشاحن الخاص بها وانقر فوق تنزيل وتثبيت.

بعد بضع دقائق، ستتم إعادة تشغيل ‌Apple Watch‌ مع تشغيل الإصدار التجريبي العام الجديد من (watchOS).