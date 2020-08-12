فيديو توضيحي لكيفية عمل Samsung DeX

لم نكن متأكدين تمامًا من مصير Samsung DeX حيث كنا ننتظر تحسينات كبيرة، ولكن يبدو أن سامسونج كانت تعمل على هذه الميزة بهدوء. قبل (Galaxy Unpacked)، لاحظنا تطبيق (Samsung Tips) الذي يكشف عن وضع Samsung DeX اللاسلكي المستقبلي، ولطالما كانت Samsung DeX اللاسلكية فكرة منذ عام 2018 ولكنها أصبحت جاهزة الآن، ولا يزال يتعين علينا إجراء مراجعة شاملة لجهاز (Galaxy Note 20)، لذلك ليس لدينا أي فكرة عن مدى سلاسة وموثوقية Samsung DeX.

أظهر (Jimmy is Promo) على قناته في يوتيوب أول نظرة على منصة Samsung DeX، حيث أوضح كيفية عمل المنصة باستخدام (Galaxy Z Flip 5G).

ستعمل المنصة أيضًا مع (Galaxy Note 20) المعلن عنه حديثًا و(Galaxy Z Fold 2). والفكرة بشكل أساسي هي نفسها، حيث يمكن تشغيل تطبيقات هاتفك ومعاينتها على شاشة أكبر مثل التلفاز أو الشاشة.

تتوفر Samsung DeX منذ بعض الوقت حيث تتيح الآن معاينة محتوى هاتفك لاسلكيًا على شاشة أكبر بسلاسة.

الفكرة ليست جديدة حقًا لأن معظم هواتف أندرويد يمكنها بالفعل بث شاشاتها على تلفاز ذكي أو شاشة عرض، كما يمكنك استخدام الهاتف مثل، الماوس أو المؤشر، للتحكم في ما هو موجود على الشاشة.

باستخدام DeX من سامسونج، يمكنك تشغيل مقاطع الفيديو على الشاشة وكذلك القيام بأشياء على الهاتف الذكي مثل الرد على الرسائل أو الرد على مكالمة، إنها مجرد عدد قليل من التحسينات العديدة.

وستبدأ سامسونج بطرح هواتف (Galaxy Note 20) الجديدة في الأسواق يوم 20 أغسطس الحالي، ولكنها أتاحتها للحجز السابق عبر موقعها الإلكتروني، كما أنها متاحة الآن للحجز في بعض مواقع التجارة الإلكترونية، ومنها: موقع أمازون السعودية.

يتيح لك موقع أمازون السعودية حجز هاتف (Galaxy Note 20)، أو (Galaxy Note 20 Ultra) والحصول على هدايا مجانية تصل قيمتها إلى 1899 ريالًا سعوديًا.

عند حجز هاتف (Galaxy Note 20 Ultra) الآن ستحصل معه على أحدث سماعات سامسونج اللاسلكية (Galaxy Buds Live)، وعند حجز هاتف (Galaxy Note 20) الأصغر ستحصل معه على سماعات (+Galaxy Buds) بقيمة 569 ريالًا سعوديًا. كما يمكنك الحصول على بطاقة العناية بالشاشة التي يصل سعرها إلى 1250 ريالًا سعوديًا.

يمكنك حجز أحد الهاتفين الآن من خلال الرابط هنا.