صفقة اليوم.. حزمة التعلم العميق والذكاء الاصطناعي للمبتدئين مع خصم 91%

ستتنقل بعد ذلك إلى تعلم المفاهيم المتقدمة في التعلم العميق، بدءًا من أساسيات TensorFlow، و Theano، ومرورًا بفهم كيفية بناء الشبكات العصبية باستخدام هذه الأدوات، وكذلك تعلم تقنيات معدل التعلم التكيفي، مثل: AdaGrad، و RMSprop.