صفقة اليوم.. حزمة التعلم العميق والذكاء الاصطناعي للمبتدئين مع خصم 91%

- حزمة المبتدئين للتعلم العميق والذكاء الاصطناعي The Deep Learning and Artificial Intelligence Introductory Bundle.
- عدد الدورات: 4.
- عدد الدروس: 111.
- المدة: 12 ساعة.
- تُستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي اليوم في الطب، وتطوير الروبوتات، وأجهزة الاستشعار عن بعد، وكذلك في أجهزة الصراف الآلي، والتسويق، لذلك يعتبر الذكاء الاصطناعي أحد أكثر المجالات طلبًا، وستقدم لك هذه الحزمة مقدمة قوية للتعرف عليه.
- ستساعدك هذه الحزمة في تعلم أساسيات التعلم العميق – وهو عبارة عن مجموعة من الخوارزميات القوية التي يمكن استخدامها للتنبؤ بعدد غير محدود تقريبًا من النتائج المستقبلية في أي بيئة – وكذلك كيفية إنشاء نموذج للتعلم الآلي يمكنه التعلم من مدخلات متعددة.
- كما ستتعلم كيفية استخدم نظرية الاحتمالات لإجراء تنبؤات أكثر دقة، وكيفية استخدام لغة البرمجة بايثون Python في تطبيق الانحدار الخطي المتعدد الأبعاد للتنبؤ، وتطبيق الانحدار اللوجستي – أحد التقنيات الأساسية المستخدمة في التعلم الآلي، وعلوم البيانات، والإحصاء -، بالإضافة إلى تعلم كيفية استخدام التعلم العميق للتعرف على تعبيرات الوجه، وكذلك فهم كيفية اتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
- ستتنقل بعد ذلك إلى تعلم المفاهيم المتقدمة في التعلم العميق، بدءًا من أساسيات TensorFlow، و Theano، ومرورًا بفهم كيفية بناء الشبكات العصبية باستخدام هذه الأدوات، وكذلك تعلم تقنيات معدل التعلم التكيفي، مثل: AdaGrad، و RMSprop.
- تضم الحزمة أيضًا تطبيقات عملية مثل: تصميم شبكة عصبية باستخدام مكتبة TensorFlow الخاصة بجوجل، وتوقع تصرفات المستخدم لموقع ويب من خلال إعطاء بيانات المستخدم لشبكة عصبية على غرار ما تفعل جوجل.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: مبتدئ ومتوسط.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
480 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39 دولارًا.
- نسبة الخصم: 91%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف الذكاء الاصطناعي، والتعلم العميق، والتعلم الآلي، وعلوم البيانات، والبرمجة، وتطوير العمليات DevOps، والتسويق الإلكتروني والتصميم، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Deep Learning Prerequisites: Linear Regression in Python
- Deep Learning Prerequisites: Logistic Regression in Python
- Data Science: Deep Learning in Python
- Data Science: Practical Deep Learning in Theano & TensorFlow