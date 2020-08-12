صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف التسويق الإلكتروني لعام 2020 مع خصم 97%

هناك دورة أخرى حول كيفية إنشاء قناة يوتيوب، والتعرف على إعلانات يوتيوب، كما ستتعرف على كيفية استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي الفريدة في يوتيوب، حتى تتمكن من بناء الكلمات المفتاحية التي ستقوم بتضمينها في إعلانات الفيديو لجذب المستخدمين الذين تستهدفهم. ودورة أخرى حول إستراتيجيات التسويق عبر منصة (Pinterest).

