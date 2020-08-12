صفقة اليوم.. الحزمة الكاملة لاحتراف التسويق الإلكتروني لعام 2020 مع خصم 97%

- الحزمة الكاملة لاحتراف التسويق الإلكتروني The Complete Digital Marketing Growth Hacking Certification Bundle.
- عدد الدورات: 9.
- عدد الدروس: 409.
- المدة: 41 ساعة.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف إستراتيجيات التسويق الإلكتروني لعام 2020، بما يشمل: التسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحسين محركات البحث SEO، والتسويق بالعمولة، وكذلك إستراتيجيات الإعلانات.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول إستراتيجيات التسويق عبر فيسبوك لعام 2020، حيث ستتعلم كيفية تحديد الجمهور المستهدف، ومبادئ إنشاء الإعلانات المدفوعة وكيفية استخدامها لزيادة المبيعات، وإعداد استراتيجية تسويق جديدة لزيادة المتابعين والتفاعل على صفحات فيسبوك الشخصية والتجارية.
- وتضم دورة أخرى حول أداة (Google Tag Manager) إحدى الأدوات المجانية من جوجل التي تتيح لك تضمين العديد من الوسوم وأكواد التتبع مثل: فيسبوك بيكسل، وتحليلات جوجل Google Analytics وإدارتها من لوحة واحدة.
- هناك دورة أخرى حول كيفية إنشاء قناة يوتيوب، والتعرف على إعلانات يوتيوب، كما ستتعرف على كيفية استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي الفريدة في يوتيوب، حتى تتمكن من بناء الكلمات المفتاحية التي ستقوم بتضمينها في إعلانات الفيديو لجذب المستخدمين الذين تستهدفهم. ودورة أخرى حول إستراتيجيات التسويق عبر منصة (Pinterest).
- بالإضافة إلى ذلك؛ هناك دورة تدريبية حول كيفية التعامل مع خدمة (Amazon FBA) للبيع عبر أمازون وتحقيق الربح، حيث ستتعلم كيفية اختيار المنتجات المناسبة للبيع، وتحسين قوائم المنتجات، وتصنيفات البحث الخاصة بها، وغير ذلك الكثير.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- الحصول على شهادة بعد إتمام كل دورة تدريبية.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
1693 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 34.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 97%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Certified Facebook Marketing 2020 (Complete Masterclass)
- Google Tag Manager: Crash Course
- The 2020 Complete Growth Hacking & Conversion Course
- Go Viral on YouTube
- 30 Actionable Branding Strategies That Will Triple Your Profit
- The 2020 SEO Link Building Course
- Complete Guide to YouTube Channel & YouTube Masterclass 2020
- Complete Guide to Pinterest & Pinterest Growth 2020
- Amazon FBA Course 2020