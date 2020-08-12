ردمي تُشوِّق لحاسوب الألعاب Redmi G وتحدد موعد الإعلان عنه

نشرت ردمي Redmi – العلامة التجارية التابعة لشركة شاومي – منشورًا تشويقيًا لحاسوب محمول بمواصفات قوية تؤهله ليكون من الحواسيب الموجهة لعشاق الألعاب.

وخلال العامين الماضيين، أخذ العديد من شركات صناعة الهواتف الذكية تتوسع لتدخل في سوق الحواسيب الشخصية، الأمر الذي زاد المنافسة في سوق أصبح يشهد خلال الأشهر الماضية تحسنًا بسبب اضطرار الناس إلى العمل والدارسة من المنزل إبَّان جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، وذلك بعد سنوات من التراجع في ظل صعود سوق الهواتف الذكية.

وبعد إطلاق حاسوبي (ردمي بوك) RedmiBook بسعر اقتصادي في شهر تموز/ يوليو الماضي، يبدو أن (ردمي) تريد الدخول في سوق حواسيب الألعاب.

ونشرت (ردمي) منشورًا تشويقيًا لحاسوب الألعاب الجديد (ردمي جي) Redmi G الذي سيُعلن عنه في 14 آب/ أغسطس الجاري. ويُظهر المنشور حاسوبًا بحافات ضيقة مما يعطي الحاسوب مظهرًا فاخرًا وعصريًا.

وفي منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني (ويبو) Weibo، وعدت الشركة بنظام تبريد ممتاز وأداء عالٍ خاصةً أن هذه الفئة من الحواسيب تتطلب قدرات تبريد عالية لأنها تزيد حرارتها بسرعة.

وكشفت شركة ردمي في 8 تموز/ يوليو الماضي عن حاسوبين محمولين جديدين من سلسلة (ردمي بوك) RedmiBook، يمتازان بأنهما يحتويان الجيل العاشر من معالجات (إنتل) Intel الذي يحل محل معالج (ريزن 4000) Ryzen في الحاسوبين ذاتهما اللذين أُعلن عنهما في وقت سابق من العام الحالي.

وأعلنت شركة شاومي أمس الثلاثاء – إلى جانب هاتفها الذكي الرائد المميز (مي 10 ألترا) Mi 10 Ultra – عن هاتفها الذكي الآخر (ردمي كي30 ألترا) Redmi K30 Ultra، الذي يقدم بعض المواصفات المميزة مقارنةً بهاتف (ردمي كي30 برو) Redmi K30 Pro.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع +MediaTek Dimensity 1000، كما يمتاز بشاشته التي تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، ويدعم الشحن السلكي باستطاعة 33 واطًا.