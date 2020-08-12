جهاز Surface Duo من مايكروسوفت يصل في 10 سبتمبر

أصبح أول جهاز أندرويد بشاشة مزدوجة من شركة مايكروسوفت قريبًا منا، حيث أعادت الشركة الكشف عن جهاز (Surface Duo) في تدوينة وأعلنت أنه سيتم شحنه في 10 سبتمبر.

ويعني هذا أن جهاز (Surface Duo) قد يطرح في السوق قبل (Galaxy Z Fold 2) من سامسونج الذي ليس له تاريخ إصدار الآن، حيث أكدت العملاقة الكورية الجنوبية أنه سيكون متاحًا للطلب الأولي اعتبارًا من الأول من شهر سبتمبر.

وبشكل مماثل للأجهزة القابلة للطي المتطورة من سامسونج، فإن الشركة كشفت أن جهاز (Surface Duo) سيباع بسعر 1399 دولارًا، وهو أغلى من العديد من الهواتف الرائدة، من ضمنها (Galaxy Note 20 Ultra) المعلن عنه حديثًا بسعر 1299 دولارًا.

وبالنسبة إلى جهاز أندرويد قابل للتحويل، فإن جهاز مايكروسوفت أرخص بنحو 600 دولار بالمقارنة مع سعر هاتف جالاكسي فولد (Galaxy Fold) الأصلي من سامسونج وأقل بنحو 100 دولار من سعر (Motorola Razr) الجديد.

ويعتبر هاتف (Galaxy Z Flip) القابل للطي من سامسونج أرخص بنحو 100 دولار من جهاز مايكروسوفت، لكن (Galaxy Z Flip) يعتبر بمثابة جهاز صغير يستهدف عشاق الهواتف بالمقارنة مع جهاز (Surface Duo).

ويحتوي أول هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد من مايكروسوفت على شاشتين بقياس 5.6 إنشات تتحدان في شاشة (PixelSense Fusion) أكبر بقياس 8.1 إنشات، وتم تجميعهما معًا من خلال مفصل بزاوية 360 درجة.

وتبلغ سماكة الجهاز 4.8 مم بشكله غير المطوي، ووفقًا لمايكروسوفت، فإن هذا سيجعله أنحف جهاز محمول في السوق، وذلك بالرغم من أنه سيصبح بسماكة 9.6 ملم تقريبًا عند طيه.

ويمثل الجهاز أول دخول لشركة مايكروسوفت في مجال أجهزة أندرويد، وكانت الشركة متفائلة في استخدام منصة (Windows Phone) مع أجهزة نوكيا، وفيما بعد منصة (Windows 10 Mobile).

وكانت كلتا المنصتين فاشلتين تجاريًا، مما أجبر مايكروسوفت على الابتعاد عن السوق وإعادة التفكير في إستراتيجيتها.

ويرى الكثيرون أن (Duo) هو الخليفة الروحي لمفهوم (Courier) السري من مايكروسوفت الذي تم تأكيده وقتله في عام 2010.

وتم الكشف عن جهاز أندرويد الجديد لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي مع (Surface Neo)، وهو حاسب قابل للطي يعمل بنظام (Windows 10x)، وهو إصدار جديد من نظام تشغيلها للحاسب الشخصي لكنه مصمم للأجهزة ذات الشاشات المزدوجة.