تويتر تطلق منصة المطورين التي طال انتظارها

أعلنت شركة تويتر اليوم الأربعاء عن إطلاق الإصدار الثاني الجديد لواجهة برمجة التطبيقات (API)، وذلك بعد ما يقرب من شهر من التأجيل بسبب اختراق العديد من الحسابات البارزة في موقعها.

وقالت تويتر في منشور: إن منصة API توفر للمؤسسات التجارية، والمؤسسات التعليمية، ومطوري الطرف الثالث وصولاً واسعًا إلى بيانات تويتر العامة التي اختار المستخدمون مشاركتها.

وكانت الشركة قد أعلنت عن واجهة برمجة التطبيقات الجديدة الشهر الماضي، ولكن مع وصول الأخبار في اليوم التالي لتعرضها لواحد من أكثر الاختراقات تدميرًا في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي، قررت الشركة تأخير الإطلاق. والجدير بالذكر أن تويتر تقدم الإصدار 2 من API ليس فقط كوسيلة لتقديم ميزات جديدة على نحو أسرع، بل إعادة تشكل لعلاقته الطويلة والمتشعبة مع مجتمع مطوري التطبيق.

ويُعدّ API v2 أول إعادة بناء كاملة لواجهة برمجة تطبيقات تويتر منذ عام 2012، عندما بدأت الشركة في الحد من كيفية قيام مطوري الطرف الثالث بالبناء على منتجها. وقبل ذلك، كان بإمكان المطورين الخارجيين تكرار تجربة تويتر وتخصيصها بشكل أو بآخر في تطبيقاتهم. ولكن نظرًا لأن تويتر ركزت أكثر على نشاطها الإعلاني، فقد قررت على ما يبدو أنها لا تريد تقسيم قاعدة مستخدميها. فبدأت بالضغط ببطء على مطوري الطرف الثالث، وحظرهم من الميزات الجديدة، مثل: استطلاعات الرأي، والرسائل المباشرة الجماعية، وتوجيه المستخدمين نحو التطبيقات الخاصة بالشركة.

والآن، تحاول الشركة إعادة بناء تلك العلاقة، إذ يوفر الإصدار 2 من واجهة برمجة التطبيقات للمطورين الخارجيين إمكانية الوصول إلى الميزات التي غابت عن تطبيقاتهم لفترة طويلة، مثل: سلاسل المحادثات، ونتائج الاستطلاع في التغريدات، والتغريدات المثبتة في الملفات الشخصية، وتصفية البريد العشوائي. وهناك أيضًا إمكانية الوصول إلى تدفق التغريدات في الوقت الفعلي، وذلك بدلاً من إجبار الجهات الخارجية على الانتظار قبل إرسال تغريدات جديدة.