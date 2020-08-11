6 نصائح تساعدك في تحسين إشارة شبكة الواي فاي

أصبح الاتصال بالإنترنت عن طريق الشبكة اللاسلكية في أيامنا الحالية ضروريًا جدًا، ولكن هناك الكثير من المشاكل التي قد نواجهها نتيجة ضعف إشارة شبكة الواي فاي مثل: بطء التصفح، وعدم القدرة على مشاهدة خدمات بث الفيديو، ومشاكل في اتصال الأجهزة المنزلية، وكاميرات المراقبة، وغير ذلك الكثير.

إذا كنت تعاني من ضعف إشارة شبكة الواي فاي فهناك العديد من الأدوات التي يمكنك استخدامها لاختبار سرعة الإنترنت. كما يوجد أيضًا بعض الحيل التي يمكنك تجربتها لاستكشاف مشكلات الشبكة وإصلاحها.

سنستعرض اليوم بعض النصائح التي ستساعدك في تحسين جودة إشارة شبكة الواي فاي:



1. تحديث (البرنامج الثابت) Firmware لجهاز التوجيه:

تقوم الشركات المصنعة لأجهزة التوجيه بتطوير البرنامج الثابت دائمًا بهدف تحسين أداء الشبكة اللاسلكية وسرعتها، لذلك يُنصح بترقية البرنامج الثابت بشكل منتظم، ونظرًا لتعدد الشركات المصنعة لأجهزة التوجيه فإن صعوبة أو سهولة ترقية البرنامج الثابت لهذه الأجهزة تعتمد بشكل أساسي على الشركة المصنعة للجهاز وعلى طراز الجهاز بحد ذاته.

ولكن لحسن الحظ فإن أغلب أجهزة التوجيه الحالية تمتلك نظام التحديث مضمنًا داخليًا، وكل ما عليك فعله ه الانتقال إلى صفحة الإعدادات، والضغط على زر ترقية البرنامج الثابت.

2.اختيار التردد الأمثل في جهاز التوجيه:

إذا كان لديك جهاز توجيه يدعم ميزة (النطاق المزدوج) Dual-Band فيمكنك تشغيل شبكتي (واي فاي) Wi-Fi منفصلتين في الوقت نفسه، على ترددات 5 جيجاهرتز و 2.4 جيجاهرتز.

كما يمكنك التبديل إلى النطاق 5 جيجاهرتز بدلًا من 2.4 جيجاهرتز مما يقلل التداخل مع الشبكات والأجهزة اللاسلكية الأخرى لأن التردد 5 جيجا هرتز أقل شيوعًا، وبذلك تحصل على أداء أفضل، ما عليك سوى الانتقال إلى صفحة إعدادات جهاز التوجيه الخاص بك، وضمن قسم (النطاق المزدوج) Dual-Band يمكنك تفعيل خيار (5GHZ).



3. تغيير قناة الاتصال في جهاز التوجيه:

جميع أجهزة التوجيه الحديثة هي أجهزة متعددة القنوات، ولكن جهاز التوجيه يستخدم بطبيعة الحال القناة الافتراضية المضبوطة من المصنع، ولكن عند وجود شبكات لاسلكية مجاورة تستخدم القناة نفسها التي تستخدمها في شبكتك فإنك ستواجه مشكلة ازدحام في الشبكة.

ولمعرفة القنوات المستخدمة في الشبكات المجاورة، يمكنك الانتقال إلى (موجه الأوامر) في جهازك الذي يعمل بنظام ويندوز، ثم كتابة الأمر (netsh wlan show all)، واضغط على زر (Enter).



عند معرفتك ماهي القنوات المستخدمة في الشبكات المجاورة يمكنك اختيار قناة أقل ازدحاما وتبديل إعدادات جهاز التوجيه الخاص بك يدويًا ليقوم بالبث على هذه القناة، لتحسين إشارة شبكة الواي فاي، مما يتيح لك الحصول على اتصال لاسلكي أفضل.

4. إدارة جودة التحكم:

معظم أجهزة التوجيه الحديثة تأتي مع أدوات جودة الخدمة ” QoS ” للحد من عرض حزمة البيانات الذي تستخدمه التطبيقات، حيث يمكنك تحديد التطبيقات والبرامج التي لها الأولوية بعرض حزمة بيانات كبير كتطبيقات مكالمات الفيديو أو المكالمات الصوتية.

بينما تخصص برامج التحميل بأولوية أقل في أوقات محددة من اليوم وعلى الرغم من أن هذا سيؤدي إلى زيادة وقت عملية التحميل إلا أنه سيضمن لك تحسين إشارة شبكة الواي فاي لبقية التطبيقات.

يمكنك العثور على إعدادات جودة الخدمة من صفحة الإعدادات المتقدمة في جهاز التوجيه، كما أن بعض أجهزة التوجيه قد تسهل عليك الأمر بأن تقدم وسائط متعددة أو إعدادات خاصة بالألعاب وتكون ذات أولوية.

5. إضافة (هوائي) لجهاز التوجيه:

تحتوي العديد من أجهزة التوجيه على (هوائيات) Antennas مدمجة تكون عادةً متعدد الاتجاهات، ولكن بإمكانك إضافة هوائي خارجي لجهاز التوجيه أحادي الاتجاه، بحيث يمكنك توجيهه إلى المكان الذي تضعف فيه الإشارة بشكل كبير، مما يؤدي إلى تحسين إشارة شبكة الواي فاي في النقطة المرغوبة.

6. توسيع نطاق الشبكة:

في حال كانت لديك مساحة كبيرة وتعاني من ضعف إشارة شبكة الواي فاي، أو في حال وجود جدران سميكة تمنع الإشارة من الوصول، يُنصح باستخدام جهاز (Wireless Range Extender) الذي يتيح لك توسيع نطاق شبكة الواي فاي وتقويتها، كما أنه لا يكلف الكثير، ويُعتبر أفضل خيار هو شراء واحد من الشركة نفسها المُصنعة لجهاز التوجيه الخاص بك.

كما يجب عليك يجب وضع الجهاز في مكان قريب بشكل كافي من جهاز التوجيه الرئيسي لالتقاط إشارة جيدة منه، وكذلك يجب أن يكون قريب من المناطق ذات التغطية الضعيفة حتى يتم تغطيتها.