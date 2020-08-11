هواوي تعتقد أن بصمة الإصبع على الشاشة بالكامل هو مستقبل المصادقة البيومترية

ربما تكون تقنية فتح بصمات الأصابع على الشاشة هي الكأس المقدسة للمصادقة البيومترية في الوقت الحالي، مما يتيح لك النقر في أي مكان على الشاشة لإلغاء قفل الهاتف، الآن، أكدت شركة هواوي أنها قدمت براءة اختراع لهذه التكنولوجيا في ستة أسواق – الصين وأوروبا والولايات المتحدة واليابان وكوريا والهند – وأنها بانتظار الموافقة.

حددت شركة هواوي أيضًا بعض حالات الاستخدام المحتملة لهذه التكنولوجيا، مثل طلب التحقق من بصمات الأصابع لأيقونات التطبيقات الفردية، على سبيل المثال معرض الهاتف، وهذه الفكرة ليست جديدة، حيث رأينا أن المصنّعين الأصليين للأجهزة يقدمون وظيفة قفل التطبيق من قبل، ولكن هذا يعني أنه يمكنك من الناحية النظرية فتح التطبيق وتشغيله دفعة واحدة بدلاً من النقر فوق الرمز ثم النقر فوق مستشعر بصمة الإصبع الموجود في الشاشة أو الماسح الضوئي التقليدي.

تذكر شركة هواوي أيضًا بالقدرة على الدخول بسرعة إلى تطبيق الرسائل القصيرة لعرض النصوص والرد عليها دون الحاجة إلى فتح الهاتف أولاً، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى جعل تفاعلات شاشة القفل أكثر بساطة كما أن مجرد النقر على عنصر واجهة المستخدم أو الإشعار في قفل الشاشة يمكن أن يفتح نظريًا الجهاز على الفور.

كما تقول شركة هواوي إن المستخدمين سيكون لديهم الحرية في تنشيط أجهزة الاستشعار في منطقة مختارة على الشاشة أثناء إلغاء تنشيط الباقي على مساحة الشاشة، وذلك من أجل تقليل استهلاك الطاقة، وكما يبدو أنك قد تكون قادرًا على تعطيل أجهزة الاستشعار في الثلث العلوي من الشاشة إذا كنت تميل فقط إلى استخدام الثلث الأوسط والسفلي للمصادقة، على سبيل المثال.

اعترفت شركة المقاييس الحيوية (Synaptics) في عام 2018 أننا سنرى في النهاية فتح بصمة الإصبع على الشاشة بالكامل مما يتيح حالة من المصادقة المستمرة. أي أن الهاتف يقوم بالفحص باستمرار للتأكد من بصمة إصبعك أثناء استخدامه. ولا توجد أي معلومات حول ما إذا كان هذا هو المسار الذي تخطط شركة هواوي لاتخاذه أيضًا، ولكنه سيكون بمثابة تعزيز كبير للأمن إذا نجح.

لن تكون هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها هذه التقنية يروج لها من قبل هواوي حيث إن الهاتف (Vivo Apex 2019) يحتوي على بصمات الأصابع على كامل الشاشة أيضًا. لذلك عليك أن تعتقد أن أي تسجيل براءة اختراع لهذه التكنولوجيا من قبل هواوي سيواجه بعض المشاكل. ومع ذلك، يبدو أن هذا هو مستقبل المصادقة البيومترية.