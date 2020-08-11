منصة Android TV تواصل نموها مع 7000 تطبيق

تشهد منصة أندرويد تي في (Android TV) نموًا بطيئًا لكن بثبات، حيث شاركت شركة جوجل بعض الإحصائيات الجديدة حول منصتها.

وتُعد منصة أندرويد تي في بمثابة إصدار خاص من نظام التشغيل أندرويد مصمم لمشغلات الوسائط الرقمية ومكبرات الصوت وأجهزة التلفاز.

وكانت منصة (Android TV) موجودة منذ عدة سنوات، لكن استخدامها لا يزال ضئيلًا مقارنة بالمنافسين الرئيسيين، مثل (Roku) و (Amazon Fire TV).

وإلى جانب بعض التغييرات الجديدة في المنصة، فقد كشفت جوجل أن (Android TV) قد نمت لتشمل أكثر من 80 في المئة من المستخدمين عما كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

ومن الواضح أن هذا لا يمنحنا عددًا ملموسًا للأشخاص الذين يستخدمون (Android TV)، لكنه يمثل رؤية لنمو المنصة.

والجدير بالذكر أيضًا أن تطبيق (Android TV) يعطي بعض الأفكار حول عدد الأشخاص الذين جربوا على الأقل منصة جوجل.

وتجاوزت قائمة متجر (Google Play) لتطبيق يوتيوب على منصة (Android TV) حديثًا حاجز 50000000 عملية تثبيت.

ويعني هذا أنه منذ ظهور منصة أندرويد تي في لأول مرة في عام 2014، قام ما لا يقل عن 50000000 مستخدم أو جهاز فردي بتثبيت تطبيق يوتيوب.

وعلاوة على ذلك، كشفت جوجل أيضًا أن متجرها لتطبيقات منصة أندرويد تي في يستمر في النمو.

وأكدت الشركة خلال فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين في العام الماضي (Google I/O 2019) توفر أكثر من 5000 تطبيق، وقفز هذا الرقم منذ ذلك الحين إلى 7000 في المجموع، مع بعض الإضافات المهمة، مثل (HBO Max).

ومع طلب المستخدمين للمزيد من برامج التلفاز والأفلام والتطبيقات أكثر من أي وقت مضى، فقد أصبحت الشاشة الكبيرة مهمة إلى حد كبير.

وازدادت نسبة أجهزة (Android TV) النشطة شهريًا بأكثر من 80 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وساعد العمل مع 7 من أفضل 10 شركات تصنيع أجهزة تلفاز ذكية وأكثر من 160 من مشغلي التلفاز على منح المستخدمين المزيد من الخيارات باستخدام (Android TV).

وأكدت جوجل أيضًا أن لديها الآن 160 شريكًا لمشغل التلفاز حول العالم، ارتفاعًا من 130 في التقرير الأخير، وكانت اشتراكات التلفاز المدفوع مصدرًا كبيرًا للنمو بالنسبة إلى منصة أندرويد تي في.