كيفية العثور على أغاني Spotify أو Apple Music الأكثر تشغيلًا

نحب جميعًا أن نعتقد أننا قمنا بتحسين ذوقنا في الموسيقى، لكن غالبًا ما ينتهي بنا الأمر بالاستماع إلى ما يعجبنا، ولا بد أنك سمعت الكثير من الأغاني على خدمة Spotify أو خدمة Apple Music لذا كيف يمكنك معرفة ما هي أكثر الأغاني تشغيلًا لديك؟ إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

إذا كنت تستخدم جهاز آيفون، فيمكنك تنزيل تطبيق ( TuneTrack ).

بمجرد تنزيل التطبيق، سجّل الدخول إلى Spotify أو Apple Music.

اضغط على الخدمة.

ستتمكن من رؤية أفضل المسارات الخاصة بك لهذا التطبيق.

تختلف فلاتر Apple Music عن Spotify بسبب واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها. بالنسبة إلى Spotify ستتمكن من رؤية أفضل المقاطع الصوتية وأفضل الفنانين للشهر الماضي أو ستة أشهر أو جميع الأوقات.

في المقابل، بالنسبة إلى Apple Music ستتمكن من مشاهدة أفضل الأغاني فقط، ولكن يمكنك أيضًا معرفة المقاطع الصوتية المفضلة لديك من حيث النوع.

يوفر (TuneTrack) أيضًا قسم (المحتويات الرائجة)، لذلك لن تفوتك بعض الألحان الشعبية.

إذا لم يكن لديك هاتف آيفون، فلا داعي للقلق، فقد قمنا بتغطية ذلك أيضًا:

إذا كنت تستخدم Apple Music على هاتف أندرويد، فافتح التطبيق وانتقل إلى المكتبة ثم قوائم التشغيل.

ابحث عن خيار (الأكثر) وستجد (أكثر 25 أغنية تشغيلًا) – إنها قائمة تشغيل تضم 25 أغنية مفضلة لديك.

بالنسبة لخدمة Spotify فيمكنك استخدام موقع ( My Top for Spotify) على الويب، وقم بتسجيل الدخول إلى موقع الويب باستخدام حسابك في Spotify، وستتمكن من رؤية أفضل الفنانين وأفضل الأغاني.

كما يمكنك تنزيل الموسيقى من Spotify من خلال اتباع الخطوات التالية:

في الأجهزة المحمولة، يمكنك تنزيل قوائم التشغيل أو الألبومات أو ملفات البودكاست، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

ابحث عن الألبوم أو قائمة التشغيل التي تريد تنزيلها، في نظام التشغيل أندرويد اضغط على أيقونة (تنزيل) Download في أعلى الجهة اليمنى، في نظام التشغيل (iOS) اضغط على السهم المتجه للأسفل في أعلى الجهة اليسرى.

سيظهر سهم متجه للأسفل أسفل كل أغنية في الألبوم، وسيتحول لونه إلى اللون الأخضر عند اكتمال التنزيل، وتذكر سيعتمد الوقت المستغرَق لتنزيل الألبوم على سرعة الإنترنت لديك.

عندما تكون غير متصل بالإنترنت وتريد الاستماع إلى الموسيقى التي قمت بتنزيلها، اتبع الخطوات التالية: