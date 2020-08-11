كيفية استخدام خدمة Reels لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة ونشرها في إنستاجرام

أعلنت شركة فيسبوك يوم الأربعاء الماضي عن إطلاق خدمة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة (ريلز) Reels كميزة في تطبيق إنستاجرام، وهي الميزة التي تهدف بها إلى منافسة خدمة (تيك توك) TikTok الشهيرة، في الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى.

حيث تتيح لك الخدمة الجديدة إنشاء مقاطع فيديو قصيرة مدتها 15 ثانية وتعديلها ونشرها في حسابك في تطبيق إنستاجرام، ومن المتوقع أن تمنح الخدمة المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي والمبدعين الآخرين طريقة جديدة لإنشاء محتوى فيديو قصير ومشاركته.

إليك كيفية استخدام خدمة Reels لإنشاء الفيديوهات القصيرة ونشرها في إنستاجرام:

بالرغم من أن تطبيق (تيك توك) يعتبر المنافس الأبرز لخدمة (Reels) نظرًا إلى قاعدة المستخدمين الضخمة وشعبيته الجارفة وسط فئة المراهقين والشباب، إلا أنه في الوقت نفسه نجد أن تطبيق إنستاجرام الذي لديه أكثر من مليار مستخدم شهريًا قد يساهم في انتشار خدمة (Reels) مستقبلًا.

حيث من الممكن أن تجعل طريقة الاستخدام المألوفة لتطبيق إنستاجرام الكثيرين يستخدمون الخدمة الجديدة لإنشاء فيديوهات قصيرة ومشاركتها مع أصدقائهم، كما أن احتمالية حظر الحكومة الأمريكية لتطبيق (تيك توك) بسبب الحرب التجارية مع الصين قد تجعل خدمة (Reels) تجذب بعض المستخدمين من تطبيق (تيك توك).

كيفية إنشاء فيديو قصير في خدمة Reels:

حدث تطبيق إنستاجرام الى أحدث إصدار من متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

بمجرد فتح تطبيق إنستاجرام في هاتفك الذكي، اسحب للجهة اليمنى من الشاشة لفتح كاميرا إنستاجرام، أو اضغط على أيقونة الكاميرا في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة.

في أسفل الشاشة، اضغط على خيار (Reels)، ثم اضغط على زر التسجيل لتصوير الفيديو، وتذكر يجب أن يكون طول مقطع الفيديو بين 3 و 15 ثانية.

في الجهة اليسرى من الشاشة، يمكنك استخدام أدوات التحرير في خدمة (Reels) والتي تتضمن أدوات، مثل: إضافة الصوت أو النص أو استخدام تأثيرات الواقع المعزز.

بمجرد الانتهاء من تحرير مقطع الفيديو، يمكنك نشره في صفحتك الرئيسية في تطبيق إنستاجرام أو في قسم القصص، أو حفظه في المسودات للعودة إليه لاحقا.

ملاحظة: إذا حُفظ مقطع الفيديو في المسودات، فيمكنك العثور عليه في علامة التبويب (Reels) في حسابك الشخصي في إنستاجرام، كما يمكنك أيضًا نشر مقطع الفيديو في صفحة (استكشاف) Explore، بحيث يمكن لأي مستخدم في إنستاجرام رؤيته والتعليق عليه أو الإعجاب به أو حفظه.

كيفية إضافة مقطع فيديو موجود في هاتفك إلى Reels:

إذا كان لديك مقطع فيديو في هاتفك الذكي وتريد نشره في خدمة (Reels) فاتبع الخطوات التالية: