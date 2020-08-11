كيفية استخدام المكبر في هواتف آيفون وأجهزة آيباد

تأتي هواتف آيفون وأجهزة آيباد مزودة بمكبر مدمج سهل الاستخدام يمكنه مساعدتك في تكبير أي شيء يصعب رؤيته، على سبيل المثال، تكبير الطباعة الدقيقة على زجاجة دواء أو لافتة شارع بعيدة جدًا وما إلى ذلك.
إن ميزة المكبر هذه مليئة بمجموعة من الخيارات الإضافية، مثل القدرة على ضبط التباين والسطوع وتطبيق المرشحات وأكثر من ذلك. لذا إليك كيفية استخدام المكبر في أجهزة آيفون وآيباد.
كيفية تشغيل المكبر في أجهزة آيفون وآيباد:
يمكنك تمكين ميزة المكبر من خلال:
- انتقل إلى الإعدادات ثم إمكانية الوصول ثم المكبر.
- قم بتشغيل المكبر.
- يمكنك أيضًا تشغيل خيار (Auto Adjust Exposure) لجعل المكبر يضبط السطوع والتباين وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة للحصول على تجربة بصرية أفضل.
كيفية الوصول بسرعة إلى المكبر:
بمجرد قيامك بتمكين المكبر كما هو موضح أعلاه، هناك طريقتان لتشغيله عندما تحتاج إلى ذلك:
أولاً: إذا كنت تستخدم آيفون X والإصدارات الأحدث، أو جهاز آيباد مع (Face ID)، فيمكنك فتح المكبر بسرعة عن طريق الضغط ثلاث مرات على الزر الجانبي. ولإغلاق المكبّر، اسحب لأعلى من أسفل الشاشة.
أما إذا كان لديك آيفون 8 أو أقدم، وطرازات آيباد فيها زر الصفحة الرئيسية، فاضغط ثلاث مرات على زر الصفحة الرئيسية لفتح المكبر، ولإغلاقه اضغط على زر الصفحة الرئيسية.
ثانيًا: يمكنك أيضًا استخدام مركز التحكم للوصول بسرعة إلى المكبر. ولإضافة المكبر إلى مركز التحكم:
- انتقل إلى الإعدادات ثم مركز التحكم ثم تخصيص عناصر التحكم.
- قم بالتمرير لأسفل وانقر على زر (plus) الأخضر الصغير بجوار المكبر.
- الآن يمكنك النقر فوق رمز المكبر في مركز التحكم لتشغيله متى احتجت إلى ذلك في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.
كيفية استخدام المكبر:
بمجرد تشغيل المكبر كما هو موضح أعلاه، هناك العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامه فيها:
- لضبط مستوى التكبير، اسحب شريط التمرير أسفل الشاشة لتكبير الكائن وتصغيره.
- قم بتشغيل المصباح اليدوي لرؤية أفضل من خلال النقر على أيقونة صاعقة البرق.
- قم بتمكين قفل التركيز من خلال النقر على رمز القفل الصغير، حيث سيمنع هذا الخيار الكاميرا من إعادة التركيز باستمرار.
- لتجميد الإطار، اضغط على الزر الدائري في أسفل الشاشة، وستظهر حلقة صفراء حوله، حيث سيسمح لك ذلك بتحريك هاتفك بحرية ولكنك لا تزال تنظر إلى الصورة التي قمت بتكبيرها. ومن الممكن سحب شريط التمرير لتكبير وتصغير الصورة المجمدة، وللعودة إلى المكبر المباشر، اضغط على الزر الدائري مرة أخرى.
- لحفظ صورة (Freeze Frame) في مكتبة الصور الخاصة بك أو لمشاركتها مع جهة اتصال، انقر مع الاستمرار فوق الشاشة، ثم حدد إما خيار حفظ أو مشاركة.
- لتغيير السطوع والتباين في المكبر، اضغط على زر الفلاتر في أسفل اليمين، حيث يبدو وكأنه ثلاث دوائر متداخلة، بعد ذلك، استخدم شريط التمرير لضبط السطوع والتباين كما تريد.
- لتغيير عوامل التصفية في المكبر في هواتف آيفون أو أجهزة آيباد، انقر فوق أيقونة المرشحات في أسفل اليمين. بعد ذلك، اسحب عبر الخيارات لتحديد عوامل التصفية المختلفة.
- لعكس الألوان والمرشحات في المكبر، انقر فوق أيقونة عوامل التصفية، ثم انقر فوق الزر الموجود على اليسار باستخدام الأسهم المنحنية.