كيفية استخدام المكبر في هواتف آيفون وأجهزة آيباد

تأتي هواتف آيفون وأجهزة آيباد مزودة بمكبر مدمج سهل الاستخدام يمكنه مساعدتك في تكبير أي شيء يصعب رؤيته، على سبيل المثال، تكبير الطباعة الدقيقة على زجاجة دواء أو لافتة شارع بعيدة جدًا وما إلى ذلك.

إن ميزة المكبر هذه مليئة بمجموعة من الخيارات الإضافية، مثل القدرة على ضبط التباين والسطوع وتطبيق المرشحات وأكثر من ذلك. لذا إليك كيفية استخدام المكبر في أجهزة آيفون وآيباد.

كيفية تشغيل المكبر في أجهزة آيفون وآيباد:

يمكنك تمكين ميزة المكبر من خلال:

انتقل إلى الإعدادات ثم إمكانية الوصول ثم المكبر.

قم بتشغيل المكبر.

يمكنك أيضًا تشغيل خيار (Auto Adjust Exposure) لجعل المكبر يضبط السطوع والتباين وفقًا لظروف الإضاءة المحيطة للحصول على تجربة بصرية أفضل.

كيفية الوصول بسرعة إلى المكبر:

بمجرد قيامك بتمكين المكبر كما هو موضح أعلاه، هناك طريقتان لتشغيله عندما تحتاج إلى ذلك:

أولاً: إذا كنت تستخدم آيفون X والإصدارات الأحدث، أو جهاز آيباد مع (Face ID)، فيمكنك فتح المكبر بسرعة عن طريق الضغط ثلاث مرات على الزر الجانبي. ولإغلاق المكبّر، اسحب لأعلى من أسفل الشاشة.

أما إذا كان لديك آيفون 8 أو أقدم، وطرازات آيباد فيها زر الصفحة الرئيسية، فاضغط ثلاث مرات على زر الصفحة الرئيسية لفتح المكبر، ولإغلاقه اضغط على زر الصفحة الرئيسية.

ثانيًا: يمكنك أيضًا استخدام مركز التحكم للوصول بسرعة إلى المكبر. ولإضافة المكبر إلى مركز التحكم:

انتقل إلى الإعدادات ثم مركز التحكم ثم تخصيص عناصر التحكم.

قم بالتمرير لأسفل وانقر على زر (plus) الأخضر الصغير بجوار المكبر.

الآن يمكنك النقر فوق رمز المكبر في مركز التحكم لتشغيله متى احتجت إلى ذلك في هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

كيفية استخدام المكبر:

بمجرد تشغيل المكبر كما هو موضح أعلاه، هناك العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامه فيها: