فيسبوك وعمالقة التقنية يعارضون قيود ترامب على العمال الأجانب

قدمت كبرى شركات التقنية الأمريكية، مثل أمازون وفيسبوك، موجزًا ​​قانونيًا اليوم الاثنين يدعم تحديًا للحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) على دخول بعض العمال الأجانب للحفاظ على وظائف للأمريكيين خلال جائحة فيروس كورونا.

وفي المذكرة المرفوعة في دعوى قضائية أقامتها جمعيات الأعمال الأمريكية الكبرى في كاليفورنيا، جادلت الشركات بأن قيود التأشيرات ستضر الشركات الأمريكية، وستدفع أصحاب العمل إلى توظيف عمال خارج الولايات المتحدة، وستزيد من الضرر بالاقتصاد الأمريكي المتعثر بالفعل.

وأصدر ترامب إعلانًا رئاسيًا في شهر حزيران/ يونيو يُعلق دخول مجموعة من العمال الأجانب حتى نهاية العام، وهي خطوة قالت إدارته: إنها ستوفر الوظائف للأمريكيين العاطلين عن العمل وسط التداعيات الاقتصادية للوباء.

ومن بين المتأثرين بالحظر المؤقت العمال الأجانب المهرة الذين يدخلون تأشيرات H-1B والمديرون والعمال المتخصصون الذين يُنقَلون داخل شركة بتأشيرات L – وكلا النوعين من التأشيرات مستخدمة من قبل شركات التقنية. ويمنع حظر ترامب أيضًا دخول العمال الموسميين بتأشيرات H-2B، باستثناء العاملين في وظائف سلسلة التوريد الغذائية.

وفي المذكرة المقدمة يوم الاثنين، تجادل الشركات بأن إعلان ترامب يمكن أن يلحق أضرارًا لا يمكن إصلاحها بالشركات والعمال والاقتصاد في الولايات المتحدة، ويستند إلى “افتراض خاطئ” بأنه سيحمي العمال الأمريكيين.

وجاء في الملخص: “المنافسون العالميون في كندا والصين والهند، وذلك من بين دول أخرى، ينتهزون الفرصة لجذب أفراد مدربين تدريبًا جيدًا ومبدعين”. كما جاء فيه “والشركات الأمريكية تسعى جاهدة للتكيف، وتوظف المواهب اللازمة للعمل في مواقع خارج حدود أمتنا”.

وكانت آبل، ومايكروسوفت، ونتفليكس، وتويتر من بين 52 شركة وقعت على المذكرة، التي تم رفعها في دعوى قضائية رفعتها الرابطة الوطنية للمصنعين، التي تُمثّل 14,000 شركة عضو، وكذلك في دعوى قضائية مماثلة مرفوعة في واشنطن العاصمة.