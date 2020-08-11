صفقة اليوم.. اشترك مدى الحياة في تطبيق Sparkle Pro لتصميم مواقع الويب مع خصم 58%

الاشتراك مدى الحياة في تطبيق (Sparkle Pro) لتصميم مواقع ويب احترافية Sparkle Pro Website Builder: Lifetime License.

لا شك أن تصميم موقع إلكتروني من البداية يعتبر أمرًا معقدًا ومكلفًا من حيث الوقت والجهد والمال، حيث يتطلب إتقان الكثير من مهارات البرمجة والتصميم، لذلك تعتبر تطبيقات ومنصات تصميم المواقع الإلكترونية الحل الأمثل.

إذا كنت ترغب تصميم موقع إلكتروني احترافي لعملك؛ فيمكنك الاعتماد على تطبيق (Sparkle Pro) وهو تطبيق متاح لأجهزة (ماك) Mac يجمع كل ما تحتاجه لتصميم مواقع ويب احترافية.

يقدم لك تطبيق (Sparkle Pro) نهج الكل في واحد، حيث يجمع بين واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، وأدوات احترافية لتصميم مواقع ويب عالية الأداء دون الحاجة إلى احتراف البرمجة.

يتيح لك التطبيق تصميم موقعك عن طريق السحب والإفلات، حيث يضم مكتبة كبيرة من القوالب المصممة سابقًا، ومكونات التصميم، مثل الخطوط والرسوم التوضيحية، ويضم محرر لتحرير الصور والتصاميم وفقًا لاحتياجاتك.

يتيح لك تطبيق (Sparkle Pro) تضمين خدمات التجارة، والدردشة، والقوائم البريدية من جهات خارجية بسهولة.

تساعدك أدوات تحسين محركات البحث (SEO) المضمنة في ضبط صفحات موقعك وفقًا لمعايير محركات البحث لتظهر في نتائج البحث الأولى مما يسهل عليك الوصول إلى العملاء المحتملين.

يتيح لك تطبيق (Sparkle Pro) تضمين منصات التواصل الاجتماعي في موقعك، ‍وإضافة ميزة البحث داخل الموقع، والتوافق مع مشغل الفيديو.

كما يدعم بعض الإضافات مثل: (Photos Extension) لتسهيل مشاركة صورك على موقع الويب، وإضافة (Sketch) لتسهيل إجراء التعديلات على أي تصميم.

خدمة استضافة سريعة وموثوق بها باستخدام نطاق ترددي غير محدود.

مدة الاشتراك: مدى الحياة.

التوفر: أونلاين.

خيارات الوصول: حاسوب ماك.

إصدار نظام التشغيل: macOS 10.9 أو أي إصدار أحدث.

ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.

هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد

السعر الأصلي قبل الخصم: 119 دولارًا.

السعر الحالي بعد الخصم: 49.99 دولارًا.

نسبة الخصم: 58%.

الحصول على الصفقة: من هنا.

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