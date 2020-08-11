صفقة اليوم.. احترف البرمجة والشبكات واحصل على 5 كتب إلكترونية مع خصم 95%

الأهم من ذلك؛ تضم الحزمة كتابًا إلكترونيًا يقدم لك الدليل الشامل لكيفية اجتياز اختبارات شهادة (CCNA Cyber Ops SECOPS) من سيسكو، حيث سيساعدك في تطوير مهاراتك في إدارة عمليات الأمن الإلكتروني، مثل: مراقبة التهديدات الأمنية، وتحليلها، وطرق الاستجابة لها، وكيف تتغير أولويات الاستجابة للتهديدات في كل مرحلة.