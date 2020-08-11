صفقة اليوم.. احترف البرمجة والشبكات واحصل على 5 كتب إلكترونية مع خصم 95%

- الحزمة الكاملة لاحتراف البرمجة والشبكات The Complete Computer Networking eBook & Video Course Bundle.
- عدد الدورات: 5.
- عدد الدروس: 43.
- المدة: 14 ساعة.
- عدد الكتب الإلكترونية: 5.
- ستساعدك هذه الحزمة على تعلم كيفية استخدام لغة البرمجة (سي) C في تصميم حلول الشبكات، كما ستتعلم تصميم الحلول المستندة إلى (Linux) وطرق ضبطها، وستتعرف أيضًا على كيفية تصميم الحلول القائمة على البرمجيات المفتوحة المصدر لتحسين البنية.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول برنامج (Wireshark 2.6) وكيفية استخدامه في اكتشاف الأخطاء في الشبكات، وتحليل بروتوكول الشبكة.
- وتضم أكثر من دورة حول تنفيذ حلول (DevOps) لتطوير البرمجيات، حيث ستتعلم كيفية استخدام نظام (Kubernetes) المفتوح المصدر لتطوير التطبيقات وأتمتة نشرها لتوفير التكاليف والحماية من هجمات DDoS وغيرها من الهجمات.
- كما ستتعلم كيفية استخدام خادم (Jenkins) – أحد أشهر الأدوات المستخدمة في مجال تطوير العمليات DevOps – لأتمتة جميع خطوات عملية تسليم البرمجيات الخاصة بك على أي منصة، وكذلك كيفية استخدام تقنية Docker لاختبار تطبيقات الويب المطورة بلغة جافا.
- وفي الوقت نفسه، تضم الحزمة 5 كتب إلكترونية لشرح كل تحتاجه عن البرمجة والشبكات، ونظام (Kubernetes)، حيث ستتعرف على بروتوكولات الشبكات السحابية الأساسية، وكيفية تحديث التطبيقات مع تقليل وقت التطوير، وحتى أتمتة متطلبات الصيانة السحابية اليومية باستخدام أداة PowerShell، و Active Directory.
- الأهم من ذلك؛ تضم الحزمة كتابًا إلكترونيًا يقدم لك الدليل الشامل لكيفية اجتياز اختبارات شهادة (CCNA Cyber Ops SECOPS) من سيسكو، حيث سيساعدك في تطوير مهاراتك في إدارة عمليات الأمن الإلكتروني، مثل: مراقبة التهديدات الأمنية، وتحليلها، وطرق الاستجابة لها، وكيف تتغير أولويات الاستجابة للتهديدات في كل مرحلة.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
746 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 95%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف البرمجة وتطوير العمليات DevOps، والتسويق الإلكتروني والتصميم، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية والكتب الإلكترونية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- The Ultimate Kubernetes Bootcamp by School of Devops [Video]
- Analyzing Network Traffic with Wireshark 2.6 [Video]
- Hands-On PowerShell for Active Directory [Video]
- Effective Jenkins: Getting Started with Continuous Integration [Video]
- Hands-On Kubernetes Networking [Video]
- AWS Certified Advanced Networking: Specialty Exam Guide [eBook]
- Hands-On Network Programming with C [eBook]
- Active Directory Administration Cookbook [eBook]
- CCNA Cyber Ops SECOPS: Certification Guide 210-255 [eBook]
- Hands-On Linux for Architects [eBook]