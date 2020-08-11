شاومي تعلن عن Mi 10 Ultra بأسرع تقنية شحن وأفضل كاميرات خلفية

أعلنت شركة شاومي اليوم الثلاثاء عن هاتفها الذكي الرائد الأحدث (مي 10 ألترا) Mi 10 Ultra الذي يمتاز بدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 120 واط، بالإضافة إلى أن يقدم أفضل نظام للكاميرات الخلفية على الإطلاق.

ويقدم هاتف (مي 10 ألترا) بعض المواصفات المحسنة مقارنةً بهاتف الشركة الرائد الآخر (مي 10 برو) Mi 10 Pro، مثل: الشاشة التي تعمل بمعدل 120 هرتز، وتقنية الشحن اللاسلكي باستطاعة 50 واط، وتقنية الشحن السلكي باستطاعة 120 واط.

وعلى ظهر الهاتف، هناك وحدة للتقريب البيريسكوبي مع حساس كبير بدقة 48 واط يدعم التقريب الرقمي بمعدل 120x، بالإضافة إلى حساس آخر للكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة لتصوير العمق، وكاميرا رابعة فائقة العرض بعرض 13 ملم، مما يجعلها الأعرض في أي هاتف حتى الآن.

ويقدم (مي 10 ألترا) Mi 10 Ultra شاشة من نوع OLED بقياس 6.67 بوصات وبدقة +FHD، كما تدعم الشاشة تقنية +HDR10، وهي تأتي بنسبة أبعاد 19.5:9، وتمتاز بمعدل سطوع قدره 800 شمعة. وتحتوي الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 20 ميجابكسل مع حساس بصمة تحت الشاشة محسن، بالإضافة إلى مكبرات صوت إستريو.

وفيما يتعلق بالكاميرات الخلفية، تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.85 مع تقنية التثبيت البصري. أما حساس التقريب البيريسكوبي فهو يأتي بدقة 48 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/4.1 مع دعم التقريب البصري بمعدل 5x، والتقريب الهجين بمعدل 120x. ويدعم كل من الكاميرا الأساسية وحساس التقريب تسجيل الفيديو بدقة 8K.

وتأتي الكاميرا الثالثة المخصصة للتصوير الفائق العرض بدقة 20 ميجابكسل مع بعد بؤري قدره 13 ملم، وتأتي الكاميرا الرابعة المخصصة لتسجيل العمق بدقة 12 ميجابكسل مع دعم التقريب البصري بمعدل 2x.

ويحتوي (مي 10 ألترا) معالجًا من نوع (سنابدراجون 865) مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع LPDDR5 بحجم 8 جيجابايت، أو 12 جيجابايت، أو 16 جيجابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية فهي من نوع UFS 3.1 بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت.

ويمتاز الهاتف بغرفة التبريد LiquidCool 2.0 جنبًا إلى جنب مع مجموعة مكونة من ست طبقات جرافيت مكدسة لضمان الإدارة الحرارية المثلى. مع الإشارة إلى أن التبريد سيكون مهمًا بالنظر إلى سرعة الشحن العالية التي ستؤدي إلى زيادة حرارته بسرعة.

وتعد تقنية الشحن السريع Mi Turbo Charge باستطاعة 120 الأسرع في السوق، وتقول شاومي: إن بطارية الهاتف التي تأتي بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة تُشحن من 0% إلى 100% في غضون 20 دقيقة فقط. أما تقنية الشحن اللاسلكي باستطاعة 50 واط فهي تشحن الهاتف تمامًا في غضون 40 دقيقة فقط. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 12 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

وسيتوفر هاتف (مي 10 ألترا) باللون الأسود البركاني، والفضي الزئبقي، وكلها تتميز بظهر من السيراميك. ولكن الجوهرة الحقيقية للهاتف هي النسخة الشفافة المحدودة.

وسيتوفر الهاتف في الصين بسعر يعادل 760 دولارًا أميركيًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 805 دولارات لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 865 دولارًا لخيار 12 جيجابايت/ 256 جيجابايت، وبسعر يعادل 1005 دولارات لخيار 16 جيجابايت/ 512 جيجابايت. وستبدأ المبيعات في الصين اعتبارًا من 16 آب/ أغسطس الجاري.