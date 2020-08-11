شاومي تعلن رسميًا عن Redmi K30 Ultra

أعلنت شركة شاومي اليوم الثلاثاء – إلى جانب هاتفها الذكي الرائد المميز (مي 10 ألترا) Mi 10 Ultra – عن هاتفها الذكي الآخر (ردمي كي30 ألترا) Redmi K30 Ultra، الذي يقدم بعض المواصفات المميزة مقارنةً بهاتف (ردمي كي30 برو) Redmi K30 Pro.

ويحتوي الهاتف معالجًا من نوع MediaTek Dimensity 1000+، كما يمتاز بشاشته التي تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتز، ويدعم الشحن السلكي باستطاعة 33 واط.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات، فهي مماثلة تقريبًا لمواصفات هاتف (ردمي كي30 برو) الذي أُعلن عنه في شهر آذار/ مارس الماضي. ومن ذلك الشاشة التي تأتي من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصات، وهي تأتي مع كاميرا أمامية منبثقة بدقة 20 ميجابكسل.

ويقدم (ردمي كي30 ألترا) أربع كاميرات خلفية بدقة 64 ميجابكسل للرئيسية، بالإضافة إلى كاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 5 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.

ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت. كما يحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة. وبرمجيًا، يعمل (ردمي كي30 ألترا) بواجهة المستخدم MIUI 12 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10.

وسيتوفر هاتف (ردمي كي30 ألترا) في الصين بسعر يعادل 287 دولارًا أميركيًا لخيار 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 316 دولارًا لخيار 8 جيجابايت/ 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 360 دولارًا لخيار 8 جيجابايت/ 256 جيجابايت. وهناك خيار بسعر يعادل 388 دولارًا لذاكرة 8 جيجابايت/ 512 جيجابايت. وستبدأ مبيعات الهاتف في الصين اعتبارًا من 14 آب/ أغسطس الجاري، ولا معلومات عن موعد طرح الهاتف في الأسواق العالمية.