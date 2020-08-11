جوجل ستُحوِّل هواتف أندرويد إلى أجهزة لقياس الزلازل

قالت شركة جوجل اليوم الثلاثاء: إن الهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد التابع لها بدأت بالكشف عن الزلازل في جميع أنحاء العالم، وذلك بهدف توفير البيانات التي يمكن أن تمنح في النهاية مليارات المستخدمين ثوانٍ ثمينة تحذرهم من حدوث هزة قريبة، وذلك مع إطلاق ميزة التنبيه مبدئيًا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وتستخدم اليابان، والمكسيك، وكاليفورنيا بالفعل أجهزة استشعار أرضية لتوليد التحذيرات، وذلك بهدف الحد من الإصابات والأضرار التي تلحق بالممتلكات من خلال إبعاد الناس عن مركز الزلزال قبل بدء الاهتزاز بثوانٍ لحماية أنفسهم.

وإذا أثبتت أساليب جوجل في الكشف والتنبيه فعاليتها، فقد تصل التحذيرات إلى المزيد من الأشخاص، ويشمل ذلك للمرة الأولى إندونيسيا والبلدان النامية الأخرى التي لديها القليل من أجهزة الاستشعار التقليدية.

وقال خبراء علم الزلازل الذين استشارتهم جوجل: إن تحويل الهواتف الذكية إلى أجهزة قياس صغيرة للزلازل يمثل تقدمًا كبيرًا، حتى مع التنبيهات الخطأ الحتمية من عملٍ لا يزال قيد التطوير، والاعتماد على خوارزميات شركة خاصة للسلامة العامة. ويعمل أكثر من 2.5 مليار جهاز، ويشمل ذلك بعض الأجهزة اللوحية، بنظام التشغيل أندرويد من جوجل.

وقال (ريتشارد ألين) – مدير مختبر الزلازل بجامعة كاليفورنيا بيركلي – وأعضاء هيئة التدريس الزائرين في جوجل خلال العام الماضي: “نحن في طريقنا لتقديم تنبيهات بشأن الزلازل أينما وُجدت الهواتف الذكية”.

وقال مهندس البرمجيات الرئيسي (مارك ستوجايتيس): إن برنامج جوجل انبثق من جلسة استمرت أسبوعًا قبل نحو 4 سنوات ونصف لاختبار كون مقاييس التسارع في الهواتف يمكنها اكتشاف حوادث السيارات والزلازل والأعاصير. وتُستخدم مقاييس التسارع – وهي المستشعرات التي تقيس الاتجاه وقوة الحركة – بصورة أساسية لتحديد كون المستخدم يحمل الهاتف في الوضع الأفقي أو الوضع الرأسي.

ودرست الشركة قراءات مقياس التسارع التاريخية أثناء الزلازل، ووجدت أنها يمكن أن تعطي بعض المستخدمين ما يصل إلى دقيقة من الإشعار. ويمكن لهواتف أندرويد حاليًا فصل الزلازل عن الاهتزازات التي يسببها الرعد.

وقال ستوجايتيس: إنه إذا اكتشفت الهواتف زلزالًا، فإنها ترسل موقعها على مستوى المدينة إلى جوجل، التي يمكنها تثليث مركز الزلزال وتقدير حجمه من خلال بضع مئات من التقارير. ولن يعمل النظام في مناطق، مثل: الصين، حيث تُحظر خدمات جوجل.

وتتوقع جوجل إصدار تنبيهاتها الأولى بناءً على قراءات مقياس التسارع العام المقبل. كما تخطط لتغذية التنبيهات مجانًا للشركات التي ترغب في إغلاق المصاعد وخطوط الغاز والأنظمة الأخرى تلقائيًا قبل بدء الاهتزاز.

قال ستوجايتيس: إن رنينًا مرتفعًا وتنبيهًا يملأ الشاشة سيطلب من المستخدمين الذين يتوقعون حدوث هزة قوية الانخفاض والاحتماء والإمساك. وسيحصل الأشخاص البعيدون على إشعار أصغر مصمم لعدم إثارة نومهم، بينما سيحصل الأشخاص القريبون جدًا من تحذيرهم على معلومات عن السلامة بعد الزلزال، مثل فحص صمامات الغاز.

وستُطلق التنبيهات للزلازل التي تبلغ قوتها 4.5 درجات أو أكثر على مقياس ريختر، ولا يلزم تنزيل تطبيق.