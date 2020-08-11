جوجل تتيح لك تحويل نفسك إلى نتيجة بحث في محركها

لقد تعودنا جميعًا على البحث عن مشاهير في محرك بحث جوجل الشهير، وعندما تبحث عن شخصية معروفة، عادةً ما يُظهر محرك بحث جوجل بطاقة معلومات في النتائج، حيث تجمع هذه البطاقة المعلومات من مصادر موثوقة وتقدمها بتنسيق سهل الفهم. لكن ماذا يحدث عندما تبحث عن نفسك؟ ما لم تكن شخصًا مشهورًا، فكل ما ستصادفه هو بعض الملفات الشخصية على الشبكات الاجتماعية أو الإشارات العشوائية لأشخاص آخرين يحملون الاسم ذاته، لكن الآن يمكنك تغيير ذلك.

أعلنت شركة جوجل عن ميزة جديدة تتيح لك تحويل نفسك إلى نتيجة في بحث جوجل حيث يمكنك الآن إنشاء (بطاقة الأشخاص) الخاصة بك تحمل معلومات حول اسمك ووظيفتك وموقعك وخبرتك في العمل ورقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني والمزيد.

كتبت جوجل في مشاركة على مدونتها: “إنها مثل بطاقة زيارة افتراضية، حيث يمكنك إبراز موقع الويب الحالي أو الملفات الشخصية الاجتماعية التي تريد أن يزورها الأشخاص، بالإضافة إلى معلومات أخرى عنك تريد أن يعرفها الآخرون”.

من السهل جدًا إنشاء بطاقة أشخاص لنفسك، فكل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول إلى حسابك في جوجل والبحث ببساطة عن اسمك أو كتابة (add me to Search) في شريط البحث، تقول شركة جوجل: “كلما زادت المعلومات التي تقدمها، أصبح من السهل على الأشخاص العثور عليك”.

بمجرد أن تصبح بطاقة الأشخاص متاحة لشخص ما، سترى أن البطاقة تضم اسم الشخص ومهنته وموقعه، ويمكنك النقر فوق هذه اللوحة الظاهرة لرؤية البطاقة الافتراضية الخاصة بالشخص، كما سترى بطاقات متعددة للأشخاص الذين يشاركون الاسم ذاته.

يمكن إنشاء بطاقة أشخاص واحدة فقط لكل حساب جوجل، ومطلوب رقم هاتف لمصادقة الحساب، وإذا كنت ترغب في إلغاء إدراج نفسك، يمكنك حذف بطاقة الأشخاص الخاصة بك في أي وقت. تقول شركة جوجل إن لديها أيضًا عددًا من الآليات لحماية الأشخاص من إساءة الاستخدام أو البريد العشوائي، ومع ذلك، فإن الشركة لم تفصل هذه الإجراءات.

يتم الآن طرح بطاقات الأشخاص في الهند، وستكون متاحة باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي، ولا توجد أي معلومات عن موعد طرح هذه الميزة في أجزاء أخرى من العالم.