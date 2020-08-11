جوجل تؤخر إيقاف تشغيل تطبيقات كروم

قررت شركة جوجل تمديد الجدول الزمني لإغلاق تطبيقات كروم لفترة أطول قليلاً، حيث أعلنت الشركة يوم أمس الإثنين عن تأخير إيقاف تشغيل تطبيقات كروم.

وتُعد تطبيقات كروم بمثابة تطبيقات يجري تثبيتها في كروم وتعمل بشكل مشابه للتطبيقات التي يجري تشغيلها عبر سطح المكتب، مثل تطبيق (Pocket) للقراءة لاحقًا، لكن لم يتم تبني هذه التطبيقات على نطاق واسع.

وكانت هذه التطبيقات بمثابة الإصدار الأصلي من جوجل لتقنيات الويب التي تقدم تجربة مماثلة للتطبيقات الأصلية.

وقالت جوجل في شهر أغسطس 2016 عندما أعلنت لأول مرة عن خطط لإنهاء دعم المنصة: إن ما يقرب من 1 في المئة من المستخدمين على أنظمة التشغيل ويندوز ولينكس وماك يستخدمون تطبيقات (Chrome) المجمعة بنشاط.

وأوضحت عملاقة البحث في شهر يناير أن تطبيقات (Chrome) ستتوقف عن العمل على أنظمة التشغيل ويندوز ولينكس وماك هذا العام.

وبالرغم من أن الشركة حددت من الناحية التقنية موعدًا نهائيًا يتمثل في شهر يونيو 2020، لكن لا يبدو أنها قد اتبعت هذا الموعد.

وتقول جوجل الآن: إن تطبيقات (Chrome) ستعمل على أنظمة التشغيل ويندوز ولينكس وماك حتى شهر يونيو 2021.

ويمكن للمؤسسات تمديد دعم تطبيقات (Chrome) على تلك الأنظمة لمدة عام إضافي، مما يعني أنها ستعمل حتى شهر يونيو 2022.

وتستشهد جوجل بتعليقات العملاء والشركاء في إجراء هذه التغييرات، وبالرغم من أن سوق كروم الإلكتروني لم يعد يقبل تطبيقات (Chrome) العامة، لكن جوجل لا تزال تسمح لعملاء المؤسسات بإرسال تطبيقات جديدة خاصة وغير مدرجة.

وفي حال كنت من مستخدمي نظام التشغيل (Chrome OS)، فسوف تنهي جوجل دعم تطبيقات (Chrome) في شهر يونيو 2022 بدلاً من شهر يونيو من العام المقبل.

وبغض النظر عن النظام الذي تستخدمه، تقول جوجل: إن دعم تطبيقات (Chrome) سينتهي بالنسبة لجميع أنظمة التشغيل بحلول شهر يونيو 2022.

وستظل إضافات كروم تعمل، وتُعد مسألة تصميم إضافات بمثابة أحد الخيارات التي توصي بها جوجل كبديل للمطورين الذين يحتاجون الآن إلى الانتقال بعيدًا عن تطبيقات (Chrome) ولكنهم ما زالوا يريدون تقديم وظائف مماثلة داخل متصفح (Chrome).

وتواصل جوجل دعم إضافات كروم والاستثمار فيها على جميع الأنظمة الحالية، وقالت الشركة: يعد تعزيز نظام بيئي قوي للإضافات أمرًا بالغ الأهمية لمهمة كروم، ونحن ملتزمون بتوفير منصة إضافات مفيدة لجعل تجربة التصفح خاصة لجميع المستخدمين.