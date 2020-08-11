تيك توك يبدأ بتوزيع المال على صناع المحتوى

أعلن تطبيق تيك توك عن الموجة الأولى من صناع المحتوى الذين سيحصلون على أموال من صندوق المبدعين الجديد، وهو مشروع بقيمة 200 مليون دولار سيدفع لشخصيات مشهورة مقابل محتواها.

ويوجد إجمالي 19 صانع محتوى، من ضمنهم ديفيد دوبريك (David Dobrik) وبريتاني توملينسون (Brittany Tomlinson) وشايان جاز وايز (Cheyenne Jaz Wise) وجاستيك الكسندر (Justice Alexander) ومايكل لو (Michael Le) وماريسا رين (Marissa Ren) وروس سميث (Ross Smith).

وفي حين أن العديد من المستفيدين قد أتوا بالفعل من خلفيات ترفيهية – من ضمنهم ديفيد دوبريك وروس سميث، وهما من صناع محتوى يوتيوب المشهورين – فإن العديد من صناع المحتوى المختارين جاءوا من خلفيات غير إعلامية لكنهم تمكنوا من بناء متابعين حقيقيين على التطبيق.

ووفقًا لتدوينة تيك توك الجديدة، فقد حصل طبيب الطوارئ (Dr. Fayez) على أكثر من 500000 متابع على التطبيق منذ أن بدأ تطبيق تيك توك في عام 2019، وهو معروف بطمس المفاهيم الخاطئة الشائعة في مجال الرعاية الصحية مع إعطاء جمهوره لمحة عن حياته اليومية باعتباره طبيب.

في حين يستخدم رجل الأعمال مات جريسيا (Matt Gresia) التطبيق لتعليم مهارات العمل لأكثر من 13 مليون مشترك.

وأعلن تيك توك لأول مرة عن تمويل بقيمة 200 مليون دولار في أواخر شهر يوليو، ووصف متحدث رسمي المبادرة بأنها وسيلة لدعم المبدعين الطموحين الذين يبحثون عن فرص لتعزيز سبل العيش على التطبيق.

ولا يزال من غير الواضح عدد المرات التي سيتم فيها الدفع لصناع المحتوى أو مقدار كل دفعة، لكن متحدثًا رسميًا قال في ذلك الوقت: إنه نظام دفع مستمر.

ولكي يكون صانع المحتوى مؤهلًا، يجب أن يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر، وأن يكون لديه 10 آلاف متابع، وأن يكون قد حصل على 10 آلاف مشاهدة فيديو على الأقل في آخر 30 يومًا، وأن ينشر محتوى أصلي لا ينتهك المبادئ التوجيهية لمجتمع الشركة.

وللمقارنة، يتطلب برنامج صناع المحتوى في يوتيوب، الذي يسمح للأشخاص بتحقيق الدخل من المحتوى الخاص بهم من خلال الإعلانات، أن يكون لدى صانع المحتوى أكثر من 1000 مشترك وأن يحقق أكثر من 4000 ساعة من وقت المشاهدة على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.

ويهدف تطبيق تيك توك إلى زيادة الصندوق من 200 مليون دولار إلى 1 مليار دولار في السنوات الثلاث المقبلة.

وتنطبق شروط الصندوق في الوقت الحالي على المبدعين في الولايات المتحدة، لكن التطبيق يأمل في توفير المزيد من الأموال على مستوى العالم لاحقًا.

ويأتي الصندوق في وقت استراتيجي مهم بالنسبة للتطبيق، وقد يؤدي الدفع لصناع المحتوى في الولايات المتحدة إلى تعزيز صورة تيك توك في صراعاته المستمرة مع حكومة الولايات المتحدة، حيث يواجه التطبيق حظرًا بموجب أمر تنفيذي من الرئيس ترامب.