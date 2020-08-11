تويتر تختبر الترجمة التلقائية للتغريدات بلغة مختلفة

أعلنت منصة تويتر اليوم عن توسيع ميزة الترجمات المضمنة عن طريق اختبار الترجمة التلقائية لتلك التغريدات مع مجموعة صغيرة من المستخدمين.

وتدعم المنصة حاليًا الترجمات المضمنة، بحيث يمكن للمستخدمين النقر فوق أي تغريدة مكتوبة بلغة مختلفة لترجمتها.

وفي حال جرى تعيين لغتك الأساسية على اللغة الإنجليزية ضمن تويتر، فستحتوي جميع التغريدات الأخرى بلغات مختلفة على زر ترجمة.

ومع ذلك، كانت هذه عملية يدوية حتى الآن، مما يعني أنه سيتم عرض التغريدة الأصلية ما لم تختر النسخة المترجمة.

وفي ظل هذا التغيير الأخير، ستفرض تويتر عرض جميع التغريدات باللغة التي حددها المستخدم.

وقالت تويتر: من أجل تسهيل فهم المحادثات التي تتابعها على تويتر، نجرب الترجمة التلقائية للتغريدات باللغات الأخرى التي تظهر على صفحتك الرئيسية.

وأضافت “نحن نعلم أنه في بعض الأحيان قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لترجمة التغريدات المتعاقبة والاطلاع على كل ما هو مناسب لك”.

وأوضحت المنصة أن هذا الخيار الجديد يتم اختباره حاليًا مع مستخدمين في البرازيل فقط، حيث سيتم تلقائيًا ترجمة جميع التغريدات المكتوبة بلغات أخرى إلى البرتغالية البرازيلية.

ومع ذلك، يشكو بعض المستخدمين البرازيليين من تمكين تويتر للترجمة التلقائية بشكل افتراضي، ومن المؤكد أن بعض الترجمات الآلية ليست دقيقة دائمًا.

ويفشل المترجمون، مثل (Google Translate) وحتى (Apple Translate) الذي تم الإعلان عنه حديثًا، في تقديم ترجمات دقيقة، مما قد يتسبب في إساءة تفسير المحتوى.

وفي حين أن هذا قد يكون مفيدًا لشخص لا يستطيع فهم اللغات الأخرى، فإن تمكين الترجمة التلقائية افتراضيًا يُعد إستراتيجية صارمة للغاية.

ويرى جزء من مجموعة الاختبار النص المترجم ويمكنه النقر لإعادته إلى اللغة الأصلية، بينما يرى الجزء الباقي من مجموعة الاختبار الترجمة والنص الأصلي ضمن التغريدة نفسها بطريقة قياسية.

وفي حال تمت ترجمة تغريدة، فسيتم إرفاقها بالتحذير القائل: “تمت الترجمة من الإنجليزية بواسطة جوجل” أو “تمت الترجمة من الإنجليزية بواسطة مايكروسوفت”.

وقالت الشركة: يمكننا توسيع توافر الموارد في البرازيل وأيضا إلى بلدان أخرى بناء على أداء هذا الاختبار، دون أن تقدم تفاصيل عن وقت توفر الترجمة التلقائية في المزيد من البلدان، لكن ضع في اعتبارك أنها قد تتخلى عن الميزة حتى قبل التوسيع الدولي.