النسخ واللصق لن يكون نفسه في تحديث ويندوز 10

قد تخطط شركة مايكروسوفت لإصدار (Windows 10X) في ربيع عام 2021، لكن بعض مزايا نظام التشغيل الجديد قد تأتي إلى ويندوز 10 في وقت أقرب من ذلك، بما في ذلك لوحة جديدة تغير تمامًا كيفية عمل النسخ واللصق.

وفقًا لما ذكره موقع (Windows Latest)، في (Windows 10 Build 20185)، أضافت شركة مايكروسوفت لوحة جديدة تسمح للمستخدمين بإدراج الرموز التعبيرية وصور (GIF) وحتى المحتوى من الحافظة الخاصة بهم، وتتضمن اللوحة الجديدة أيضًا العديد من المزايا الجديدة لتسهيل قيام المستخدمين بإضافة محتوى إلى رسائلهم ومستنداتهم ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم.

بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى أحدث الرموز التعبيرية وملفات (GIF) المستخدمة والبحث عن رموز جديدة، تشتمل اللوحة على ميزة تسمى (محفوظات الحافظة) التي تعرض قائمة بالعناصر التي نسخها المستخدمون مؤخرًا إلى الحافظة.

في حين أن هناك بالفعل بدائل للحافظة متاحة لنظام التشغيل ويندوز 10 إلا أن اللوحة الجديدة ستقدم وظائف مماثلة في الأصل ويمكن حتى مزامنتها عبر الأجهزة.

تتيح الحافظة في ويندوز 10 للمستخدمين الوصول إلى محفوظات الحافظة الخاصة بهم في أي وقت عن طريق الضغط على مفتاح (Windows) و(V). كما يمكن أيضًا مشاركة عناصر الحافظة عبر أجهزة ويندوز 10 بالانتقال إلى إعدادات النظام واختيار (مزامنة النص الذي أنسخه تلقائيًا) في قائمة الحافظة ضمن علامة التبويب (المزامنة عبر الأجهزة). ومع ذلك، تخزن محفوظات الحافظة حاليًا 25 إدخالًا كحد أقصى ويتم حذف العناصر الأقدم عند ظهور عناصر جديدة.

لا يدعم سجل الحافظة الجديد الذي سيأتي إلى ويندوز 10 قريبًا النص فحسب، بل يدعم أيضًا الصور ومحتوى (HTML). ويمكن للمستخدمين أيضًا حذف محفوظات الحافظة أو إيقاف تشغيل الميزة تمامًا من قائمة الإعدادات.

وإذا كنت تستخدم تطبيق لوحة مفاتيح (Google Gboard) من قبل، فستعمل اللوحة الجديدة في ويندوز بالطريقة ذاتها التي يمكن بها الوصول إلى صور (GIF) والرموز التعبيرية وإدراجها في رسائلك أو مستنداتك بسرعة وسهولة.

من المتوقع أن تصل اللوحة الجديدة مع التحديث التالي لنظام ويندوز 10 على الرغم من أنه في هذا الوقت، لا يزال غير معروف متى ستصدره مايكروسوفت.