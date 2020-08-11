إطلاق نظارة الواقع المختلط Nreal Light

أطلقت شركة (Nreal) نظارة الواقع المختلط الجديدة المسماة (Nreal Light) في كوريا جنبًا إلى جنب مع هواتف (Galaxy Note 20) من سامسونج التي تم الإعلان عنها حديثًا.

ومن المفترض أن تبيع شركة (LG Uplus) النظارة كجهاز مستقل مقابل نحو 586 دولارًا، ويتم تجميعها مع (Galaxy Note 20) أو (LG Velvet) وخطة بيانات (5G) مقابل نحو 295 دولارًا.

ويتم فتح الطلبات الأولية بتاريخ اليوم 11 أغسطس، على أن تكون نظارة الواقع المختلط متاحة في المتاجر في 21 أغسطس، وستقدم الشركة النظارة إلى أسواق أخرى قبل نهاية هذا العام.

وتمكنت (Nreal) من إطلاق نظارة الواقع المختلط في السوق الاستهلاكية بعد محاربة ادعاء (Magic Leap) بنجاح بأنها سرقت أسرارًا تجارية.

وتُعد (Nreal Light) – يُشار إليها أيضًا باسم (U + Real Glass) – عبارة عن نظارة خفيفة الوزن على غرار النظارات الشمسية، وتُربط بجهاز حوسبة منفصل – في هذه الحالة (Galaxy Note 20).

وتستخدم النظارة التتبع المكاني والصور المسقطة لتراكب التطبيقات على العالم الواقعي، وتقدمها الشركة كبديل أكثر اتساعًا للهاتف الذكي عندما يتعلق الأمر بمشاهدة مقاطع الفيديو أو لعب الألعاب أو قراءة مواقع الويب.

وتعهدت الشركة بأن تدعم النظارة متصفح كروم وتطبيقات فيسبوك وإنستاجرام، من بين تطبيقات أخرى، عند الإطلاق.

ويأتي إصدار البيع بالتجزئة للمستهلكين مع مجموعة من مشابك الأنف لتناسب الوجوه المختلفة، بالإضافة إلى إدراج عدسة تصحيحية وغطاء الواقع الافتراضي الأسود الذي يحجب رؤيتك للعالم الخارجي من أجل توفير صورة أوضح.

وقامت (Nreal) سابقًا بشحن نسخة خاصة بالمطورين بقيمة 1199 دولارًا تتضمن ذراع تحكم وجهاز حاسب صغير خاص.

وتستخدم النسخة الاستهلاكية من النظارة نظامًا للتحكم قائمًا على الهاتف، وأعلنت (Nreal) أنها ستجلب تتبع اليد إلى النظارة في مرحلة ما أيضًا.

وتعتبر (Nreal) بمثابة واحدة من الشركات القليلة التي لا تزال تحاول بيع النظارة الذكية للمستهلكين للأغراض العامة، وذلك بعد أن حولت الشركة المنافسة (Magic Leap) تركيزها حديثًا إلى الواقع المختلط للمؤسسات.

واستحوذت شركة جوجل على الشركة الناشئة (North) وأوقفت حديثًا دعمها لنظارات المستهلك (North) التي تم إطلاقها في عام 2019.

ويبدو أن شركة الواقع المعزز (Tilt Five) لا تزال تستعد لإطلاق نظارات ثلاثية الأبعاد، لكنها مصممة خاصةً للألعاب الطاولة.