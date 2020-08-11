أمازون السعودية.. احجز هاتف Galaxy Note 20 واحصل على هدايا بقيمة 1899 ريال

أعلنت سامسونج في نهاية الأسبوع الماضي عن أحدث هاتفين في سلسلة (جالاكسي نوت) الرائدة، وهما: (جالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20، و(جالاكسي نوت 20 ألترا) Galaxy Note 20 Ultra، وذلك بعد أشهر من التسريبات والشائعات.

تدعم هواتف سامسونج (Galaxy Note 20) الجديدة العديد من الميزات القوية، تتمثل أبرزها في: التصميم الفريد، والمعالج القوي الذي يدعم اتصال 5G، والشاشة الكبيرة، والقلم الإلكتروني S-Pen، بالإضافة إلى عمر البطارية الطويل.

ستبدأ سامسونج في طرح هواتف (Galaxy Note 20) الجديدة في الأسواق يوم 20 أغسطس الحالي، ولكنها أتاحتها للحجز السابق عبر موقعها الإلكتروني، كما أنها متاحة الآن للحجز في بعض مواقع التجارة الإلكترونية، ومنها: موقع أمازون السعودية.

يتيح لك موقع أمازون السعودية حجز هاتف Galaxy Note 20، أو Galaxy Note 20 Ultra والحصول على هدايا مجانية تصل قيمتها إلى 1899 ريالًا سعوديًا.

عند حجز هاتف (Galaxy Note 20 Ultra) الآن ستحصل معه على أحدث سماعات سامسونج اللاسلكية (Galaxy Buds Live)، وعند حجز هاتف (Galaxy Note 20) الأصغر ستحصل معه على سماعات (+Galaxy Buds) بقيمة 569 ريالًا سعوديًا. كما يمكنك الحصول على بطاقة العناية بالشاشة التي يصل سعرها إلى 1250 ريالًا سعوديًا.

تأتي هواتف سامسونج (Galaxy Note 20) الجديدة بتصميم أنيق، مع إطار من المعدن، بالإضافة إلى وجود طبقة من زجاج (Gorilla Glass Victus) في الجهتين الأمامية والخلفية لمقاومة الخدوش والصدمات.

يشترك الهاتفان في التصميم نفسه، سواء اخترت هاتف (Galaxy Note 20) بشاشة مقاسها 6.7 بوصات، أو هاتف (Galaxy Note 20 Ultra) بشاشة مقاسها 6.9 بوصات ستحظى بشاشة كبيرة لأداء المهام واللعب.

بالإضافة إلى أن شاشات هواتف سامسونج الجديدة (Galaxy Note 20) تدعم معدل تحديث عالي يصل إلى 120 هرتزًا، ولا شك أن زيادة معدل التحديث تجعل التنقل والتمرير على الشاشة أكثر سلاسة، وكذلك عرض الرسومات. بالإضافة إلى دعم القلم الإلكتروني (S-Pen) الذي يسهل عليك أداء الكثير من المهام.

يعمل الهاتفان بالمعالج نفسه (Exynos 990) ثماني النوى والمصنع بتقنية 7 نانومتر، ويقدم أداءً محسنًا بنسبة تصل إلى 20% مقارنةً بالإصدار السابق، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

يتوفر هاتف (Galaxy Note 20) بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، ويمكنك الآن حجزه عبر موقع أمازون السعودية بسعر 4199 ريالًا سعوديًا.

بينما يتوفر إصدارين من هاتف (Galaxy Note 20 Ultra)، الإصدار الأول: يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت بسعر 5299 ريالًا سعوديًا.

والإصدار الثاني يضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت بسعر 5499 ريالًا سعوديًا.