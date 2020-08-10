Xbox Series S .. منصة ألعاب مايكروسوفت القادمة

يُشاع أن شركة مايكروسوفت ستكشف النقاب عن منصة ألعاب إكس بوكس (Xbox) الثانية من الجيل التالي هذا الشهر، ويبدو أن المنصة الأقل سعرًا ستحمل اسم (Xbox Series S).

وحصل موقع (The Verge) على صور لذراع تحكم منصة ألعاب (Xbox) الجديدة من مايكروسوفت باللون الأبيض مع العبوة التي تشير إلى (Xbox Series S).

وكان أحد مستخدمي تويتر قادرًا على شراء ذراع وحدة التحكم الجديدة عبر موقع لإعادة البيع، ويشير جانب العبوة إلى أن الذراع تعمل مع كل من (Xbox Series X) و (Xbox Series S).

ولم تكشف مايكروسوفت رسميًا عن جهاز (Xbox Series S) حتى الآن، ولم تؤكد الشركة حتى وجود ذراع تحكم (Xbox Series X) باللون الأبيض.

وظهرت في الشهر الماضي عبر الإنترنت ذراع التحكم بمنصة (Xbox Series X) باللون الأبيض مع أزراق التحكم الجديدة (D-pad)، وزر المشاركة الجديد.

ويتطابق هذا التسرب الجديد مع التسريب السابق لذراع وحدة التحكم، وتشير عبوات البيع بالتجزئة إلى إمكانية ظهورها في المتاجر قريبًا.

ومن المحتمل أن يكون جهاز (Xbox Series S) هو ثاني أجهزة إكس بوكس (Xbox) من الجيل التالي الأرخص ثمنًا من مايكروسوفت، والذي يطلق عليه اسم (Lockhart).

وسلط مستند مايكروسوفت، الذي تم تسريبه مرة أخرى في شهر يونيو، مزيدًا من الضوء على خطط الشركة لمنصتي الألعاب من الجيل التالي.

ويسمح جهاز (Xbox Series X devkit) من مايكروسوفت، الذي يحمل الاسم الرمزي (Dante)، لمطوري الألعاب بتمكين وضع (Lockhart) خاص يحتوي على ملف تعريف للأداء الذي تريد مايكروسوفت تحقيقه باستخدام وحدة التحكم الثانية هذه.

ومن المتوقع أن تشتمل وحدة التحكم (Lockhart) على 7.5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي القابلة للاستخدام، ونحو 4 تيرافلوب من أداء وحدة معالجة الرسومات، ويتم شحنها مع وحدة المعالجة المركزية نفسها الموجودة في (Xbox Series X).

ويشاع أن مايكروسوفت ستكشف النقاب عن المنصة الجديدة الأقل ثمنًا في وقت ما في شهر أغسطس.

ومن المحتمل أن تلعب هذه المنصة دورًا كبيرًا بالنسبة لخطط الاشتراك (Xbox All Access) الخاصة بالشركة، التي تضم وحدة تحكم (Xbox Live) و (Xbox Game Pass Ultimate) مقابل رسوم شهرية.