قدمت آبل العديد من التحسينات لجميع التطبيقات المضمنة في إصداري نظام التشغيل (آي أوإس 14) iOS 14 و (آيباد أوإس 14) (iPadOS 14)، ومن ضمن هذه التطبيقات متصفح (سفاري) Safari الذي حصل على العديد من الميزات، مثل: الترجمة المضمنة، وتقرير الخصوصية وغيرها من الميزات المفيدة الأخرى.

إليك 6 ميزات جديدة في متصفح سفاري في iOS 14 و iPadOS 14:

1- تحسينات في السرعة والأداء:

وفقًا لشركة آبل، يساعد محرك جافا سكريبت (JavaScript) الذي يعتمد عليه متصفح (سفاري) في نظام التشغيل (iOS14) على تحسين السرعة، والتفوق في الأداء على المتصفحات الأخرى، حيث يجعل المتصفح أسرع مرتين من متصفح (جوجل كروم) في نظام التشغيل أندرويد.

2- ميزة الترجمة المدمجة لصفحات الويب:

يحتوي متصفح (سفاري) في نظام التشغيل (‌iOS 14)‌ على ميزة ترجمة مدمجة يمكن استخدامها لترجمة مواقع الويب إلى 11 لغة، وتعتبر ترجمة صفحة الويب بسيطة للغاية وذلك من خلال زيارة صفحة الويب، ثم الضغط على أيقونة (aA) في شريط العنوان لإظهار خيار الترجمة، وستتم ترجمة صفحة الويب تلقائيًا إلى اللغة التي تم ضبط هاتفك عليها.

3- تنبيهك إذا ظهرت كلمة المرور الخاصة بك في اختراق للبيانات:

يقدم لك المتصفح تنبيهًا إذا ظهرت كلمة المرور الخاصة بك في اختراقٍ لأي موقع سجلت الدخول إليه، حيث يستخدم متصفح (سفاري) تقنيات التشفير للتحقق بانتظام من كلمات المرور الخاصة بك التي تستخدمها في تسجيل الدخول إلى المواقع عبر المتصفح مع قوائم كلمات المرور التي تظهر في خروقات البيانات بطريقة آمنة وخاصة.

وإذا اكتشف المتصفح أن هناك انتهاكًا للبيانات في موقع سجلت الدخول إليه فسيخبرك بذلك، مع تقديم توصيات لتسجيل الدخول باستخدام ميزة (تسجيل الدخول مع آبل) Sign In with Apple إذا كان الموقع يدعم الميزة، أو إنشاء كلمة مرور آمنة جديدة تلقائيًا.

4- تقرير الخصوصية:

تقدم آبل زرًا جديدًا يُسمى (تقرير الخصوصية) Privacy Report سيُضاف إلى شريط الأدوات في المتصفح، حيث يمكنك النقر عليه للحصول على تقرير عن برامج التتبع التي حظرها المتصفح، وعدد المتتبعات على كل موقع تزوره، وعدد مواقع الويب التي زرتها والتي تحتوي على متتبعات، وقائمة بأكثر أدوات التتبع استخدامًا، وسيقوم المتصفح بتذكيرك لتفعيل الميزة إذا لم تقم بتفعيلها سابقًا.

5- مشاهدة الفيديو في وضع صورة داخل صورة:

إذا قمت بتشغيل فيديو في متصفح (سفاري) يمكنك الآن مشاهدته في وضع (صورة داخل صورة) PIP من خلال الضغط على أيقونة الوضع في الفيديو، حيث تُتيح لك هذه الميزة متابعة التصفح أو تشغيل تطبيق آخر أثناء تشغيل الفيديو.

6- التحكم في تقديم الأذونات للمواقع لتتبعك:

ستحتاج التطبيقات التي ترغب في تتبعك، بهدف تقديم إعلانات مخصصة لك، إلى الحصول على إذنك بشكل صريح قبل القيام بذلك، وبالرغم من أن هذه الميزة مصممة بشكل خاص للعمل مع التطبيقات، إلا أنها متوفرة أيضا في متصفح (سفاري) لمنع التطبيقات من مراقبة استخدامك للمتصفح وعادات تصفحك لمواقع الويب المختلفة.