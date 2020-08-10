4 نصائح تساعدك في إنشاء كلمات مرور قوية يمكنك تذكرها

يعتبر مفتاح الأمان على الإنترنت هو استخدام كلمات مرور قوية، ولكن التحدي الذي يفشل فيه معظم المستخدمين هو كيفية تذكر كلمات المرور القوية التي قام بإنشائها بالفعل، مما يجعله يقع في الخطأ المتكرر من خلال إعادة استخدام كلمة المرور نفسها في تسجيل الدخول لحساباته المتعددة.

ولكن مع تطبيق بعض الممارسات للحفاظ على الخصوصية الرقمية والاعتياد عليها يمكن حقًا أن تساعده في تقليل مخاطر تعرض بياناته للخطر، من خلال تعلم كيفية إنشاء كلمات مرور قوية وحفظها.

إليك 4 نصائح لإنشاء كلمات مرور قوية يمكنك تذكرها:

1- استخدم تطبيق إدارة كلمات المرور:

كلمة المرور المثالية هي التي تتكون من أكثر من ثمانية حروف وتحتوي على مجموعة متنوعة من الرموز والأرقام التي يصعب تخمينها، ولكن قد يكون من الصعب تذكرها، خاصةً إذا كنت تستخدم كلمات مرور عديدة بالمواصفات نفسها في كل موقع تقوم بالتسجيل فيه.

هنا يمكنك استخدم أحد تطبيقات إدارة كلمات المرور الموثوق فيه، مثل: 1Password أو Enpass التي تتيح لك إنشاء كلمات مرور قوية ومعقدة لكل حساب وتخزينها والوصول إليها عبر حسابك الرئيسي في التطبيق.

ولكن مع ذلك، لا يزال يتعين عليك حفظ كلمة المرور المعقدة الرئيسية لتسجيل الدخول إلى حسابك لإدارة كلمات المرور الأخرى الخاص بك في التطبيق، ولتسهيل الأمر انتقل للنصيحة رقم 2.

2- اكتب كلمة المرور الرئيسية في ورقة خارجية:

بالرغم من أن هذه النصيحة تتعارض مع التدابير الأمنية التي قراءتها لتأمين حساباتك الرقمية عبر الإنترنت، إلا أنه يمكنك حقًا كتابة كلمة المرور في ورقة خارجية والاحتفاظ بها في مكان آمن للحيلولة دون نسيان كلمة المرور الرئيسية في تطبيق إدارة كلمات المرور.

ومع تكرار إدخال كلمة المرور نفسها من الورقة الخارجية في كل مرة تسجل فيه الدخول للتطبيق ستجد نفسك تلقائيًا قد حفظتها مهما كانت طويلة أو معقدة، حيث ستكون مطالبًا فقط بتذكر كلمة المرور الرئيسية هذه وسيقوم التطبيق بإنشاء كلمة مرور معقدة تلقائيًا عند إنشاء أي حساب جديد.

3- مراقبة ما إذا كانت كلمات المرور الخاصة بك قد سُرقت:

يمكنك ذلك من خلال التسجيل في مواقع تتبع خروقات البيانات، مثل: موقع Have I been Pwned الذي يقوم بالتحقق بشكل مستمر للبحث عن أي انتهاكات قد تتعرض لها المواقع عبر الإنترنت، وتقديم إنذار لك في حالة تعرض حساباتك للخطر عند اختراق المواقع التي سجلت فيها، بالإضافة لأدوات أخرى مدمجة في متصفحات الويب، مثل: Firefox Monitor أو Google Password Checkup التي تقدم الخدمة نفسها.

4- تجنب استخدام كلمة المرور نفسها في جميع حساباتك:

هي النصيحة الأكثر أهمية، حيث يعتبر إعادة استخدام كلمات المرور نفسها في حساباتك المتعددة فكرة سيئة للغاية، فإذا تمكن المخترق من الوصول لحساب واحد من حساباتك فقد يتمكن من الوصول إلى جميع الحسابات الأخرى فقط بإدخال كلمة المرور نفسها، والأمر نفسه ينطبق على استخدام كلمات المرور التي تبدأ بإضافة بادئة أو لاحقة، مثل: PasswordOne و PasswordTwo.