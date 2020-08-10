لقد أثرت جائحة فيروس كورونا (COVID-19) بشكل كبير في سوق العمل، حيث أشار تقرير منظمة العمل الدولية (ILO) إلى أن هذه الجائحة أثّرت بشكل كارثي في ساعات العمل والأرباح على الصعيد العالمي خلال هذا العام، بسبب إغلاق أماكن العمل كليًا أو جزئيًا.

ولكن على الرغم من ذلك فهناك بعض الشركات التي تقوم بطلب موظفين جدد للعمل عن بُعد، كما بدأت الآن بعض الشركات بالرجوع للعمل بكامل طاقتها، لذلك إذا كنت تبحث عن وظيفة جديدة، أو تفكر في تغيير مسارك المهني، فيمكنك الاستفادة من بعض خدمات جوجل.

تشير الإحصائيات إلى أن جوجل تتلقى أكثر من 63 ألف عملية بحث في الثانية على مستوى العالم، أي تتلقى ما لا يقل عن 5.6 مليارات عملية بحث يوميًا، لذلك تعمل جوجل على تطوير خوارزميات محركها بصورة مستمرة لمعالجة هذا العدد الهائل من عمليات البحث.

لا شك أن البحث عن الوظيفة المثالية يستنزف وقتًا طويلاً، ولكن إذا كنت تعرف كيفية الاستفادة من خدمات جوجل، وخاصة محرك البحث بشكل صحيح، ستتمكن من العثور على فرصة مناسبة لك بسهولة.

فيما يلي سنستعرض 3 خدمات من جوجل تسهل عليك البحث عن وظيفة جديدة وكيفية استخدامها:

1- (تنبيهات جوجل) Google Alerts:

ماذا لو كانت هناك طريقة تخبرك في كل مرة تُضاف فيها معلومات جديدة لمحرك بحث جوجل مرتبطة ببحثك عن وظيفة معينة؟ هذا ما تقدمه لك خدمة (تنبيهات جوجل) Google Alerts، حيث يمكنك إعداد تنبيه بالوظيفة التي تبحث عنها، بحيث تكون أول من يعرف متى تضيف جوجل معلومات جديدة إلى قاعدة البيانات المتعلقة ببحثك عن هذه الوظيفة.

انتقل إلى (تنبيهات جوجل) من خلال هذا الرابط https://www.google.com/alerts

في المربع الذي يظهر في الجزء العلوي، أدخل اسم الوظيفة التي تريد متابعتها.

قم بضبط الإعدادات التي تتمثل في: معدل تلقي الإشعارات، وأنواع المصادر، واللغة، والأماكن التي تريد الحصول منها على معلومات حول العالم، وعدد النتائج التي تريد تلقيها، وعنوان بريديك الإلكتروني الذي تريد تلقي التنبيهات فيه.

2- خرائط جوجل:

لا يقتصر استخدام تطبيق خرائط جوجل على الوصول إلى وجهتك التالية، بل يتميز بدعمه للعديد من الميزات التي تسهل عليك الكثير من المهام اليومية.

إذا كنت لا تبحث عن فرص للعمل عن بُعد، فهناك احتمال كبير أنك تريد وظيفة ليست بعيدة عن المكان الذي تعيش فيه، أو ربما تريد وظيفة في وسط المدينة على وجه التحديد، حيث إن الموقع الجغرافي يُعتبر عاملًا رئيسيًا يجب أخذه بالاعتبار أثناء بحثك عن وظيفة.

لحسن الحظ؛ يمكنك استخدام خرائط جوجل لضمان ظهور إعلانات الوظائف في موقع جغرافي محدد فقط في نتائجك. كما يمكنك استهداف أصحاب العمل والشركات في منطقة معينة للبحث عن الفرص المناسبة لك، حيث تتيح لك جوجل أيضًا إمكانية فلترة النتائج استنادًا إلى تقييم الشركة، ومدى ملائمتها، والمسافة.

يمكنك أيضًا البحث مباشرةً داخل خرائط جوجل للعثور على شركات في موقعك الجغرافي يمكنك التقدم إليها للحصول على وظيفة، كما في الصورة التالية:

3- الاستفادة من فلاتر بحث جوجل:

عندما تكتب شيئًا ما في شريط بحث جوجل فإنك تحصل على نتائج كثيرة، ولكن هناك طرق متعددة لفلترة هذه النتائج، منها ما يلي: