واتساب يعمل على مزامنة الدردشات بين iOS وأندرويد

أحد الأشياء التي يقلق الناس بشأنها عند التبديل من هاتف أندرويد إلى هاتف يعمل بنظام iOS أو العكس هو مزامنة سجلات دردشة تطبيق واتساب الخاصة بهم، فهي ببساطة لا تعمل بشكل جيد كما هو الحال عند الانتقال إلى جهاز جديد على النظام الأساسي نفسه.

هناك عدد قليل من التطبيقات التي تدعي أنها تفعل ذلك، ومع ذلك، قد يعمل واتساب أخيرًا على السماح لك بمزامنة الدردشات بين الأنظمة الأساسية.

وفقًا لمشاركة (WABetaInfo)، بدأ واتساب العمل على الميزة في الخلفية، حيث يشير المنشور إلى أنه تم دمج هذا في الوظائف التي ستتيح لك استخدام حساب واحد – في حالة واتساب رقم هاتفك – على أجهزة متعددة.

يشير التطور الحالي إلى أنك ستتمكن من استخدام رقم واحد على أربعة أجهزة لتطبيق واتساب الشهير. لذلك عندما تتوفر هذه الوظيفة، سيقوم واتساب أيضًا بإنشاء خيار يتيح لك مزامنة الدردشة بين الأجهزة. ولكنه قد يتطلب منك استخدام اتصال بشبكة واي فاي، نظرًا للكم الهائل من البيانات التي قد تحتاجها على الأرجح لتحميل وتنزيل جميع الدردشات والصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى المشتركة.

أثناء اختبار (WABetaInfo) لوظيفة المزامنة على سطح المكتب، يلاحظ المنشور أنه سيعمل على الأجهزة المحمولة أيضًا، وبمجرد اكتمال النقل، ستتمتع بالاستمرارية عبر جميع أجهزتك المرتبطة.

بعض التطبيقات الأخرى مثل فيسبوك مسنجر و(Slack) تسمح بذلك بالفعل. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذه الحسابات قد تكون مرتبطة بمعرف البريد الإلكتروني الخاص بك، في حين يرتبط واتساب برقم الهاتف.

نظرًا لأن هذه الميزة في مرحلة مبكرة من التطوير، فلا يوجد تاريخ محدد للإصدار فيما يتعلق بوقت ظهورها على أجهزتنا.

كما تجرب منصة واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين البحث بسرعة في محتويات الرسائل المعاد توجيهها بشكل متكرر؛ للتحقق من المعلومات الخطأ، حسبما أعلنت الشركة في الأسبوع المنصرم، حيث سيظهر رمز العدسة المكبرة بجوار الرسائل التي تمت إعادة توجيهها بشكل متكرر من خلال سلسلة من خمسة أشخاص أو أكثر. ويؤدي النقر على رمز العدسة المكبرة إلى البحث عن محتويات الرسالة عبر الإنترنت، مع فكرة أن هذا يجب أن يكشف عن أي نظريات مؤامرة شائعة أو معلومات خطأ تحتوي عليها الرسالة.