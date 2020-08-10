كيفية منع شخص من التعليق على يوتيوب

يعني نشر مقاطع الفيديو على قناتك في منصة يوتيوب فتح عملك للجمهور، وقد يؤدي ذلك إلى تعليقات غير مرغوب فيها من بعض المستخدمين، فإذا كانت لديك تفاعلات غير سارة مع أحد مستخدمي يوتيوب فيمكنك منعهم من الإدلاء بتعليقات إضافية على مقاطع الفيديو الخاصة بك.

لاحظ أن هذا لن يمنعهم من مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بك – إنه يمنعهم فقط من التعليق – ولا توجد طريقة لمنع شخص ما من مشاهدة مقطع فيديو، بخلاف جعله غير متاح للجميع في بلدهم.

كيفية حظر شخص ما على يوتيوب باستخدام جهاز الحاسب:

افتح منصة يوتيوب في أي متصفح إنترنت وانتقل إلى ملف تعريف المستخدم الذي تريد حظره، للقيام بذلك، سيكون عليك فقط العثور على تعليق أو مقطع فيديو من قبل هذا المستخدم والنقر فوق اسمه.

في الجزء الأعلى الأيسر من صفحة الملف الشخصي للمستخدم، افتح قسم (حول) ثم انقر فوق رمز العلم الرمادي الذي يظهر في الصفحة التي تفتح.

في القائمة المنبثقة، انقر فوق (حظر المستخدم)، ثم أكد أنك تريد حقًا حظر الشخص بالنقر فوق (إرسال).

كيفية حظر شخص ما باستخدام تطبيق يوتيوب على الهواتف الذكية:

ابدأ تشغيل تطبيق يوتيوب على هاتفك وافتح ملف تعريف الشخص الذي تريد حظره، يمكنك القيام بذلك عن طريق النقر على صورة ملفهم الشخصي أينما نشروا.

في الجزء الأعلى من ملف المستخدم الشخصي الذي تريد حظره، انقر على أيقونة النقاط الثلاث ثم انقر على (حظر المستخدم) من القائمة المنبثقة، ثم أكد أنك تريد حقًا حظر المستخدم.

كيفية إلغاء حظر شخص ما:

إذا قمت بحظر شخص ما – سواء عن قصد أو عن طريق الخطأ – وأردت فيما بعد السماح لهذا الشخص بالتعليق على مقاطع الفيديو الخاصة بك مرة أخرى، فيمكنك بسهولة إلغاء حظر المستخدم باستخدام موقع الويب.

من صفحة يوتيوب الرئيسية، انقر على الصورة الرمزية لحسابك في الجزء الأعلى الأيسر، ثم انقر على (استوديو YouTube) في القائمة المنسدلة.

في جزء التنقل على اليسار، انقر فوق (الإعدادات)، حيث يجب أن تظهر نافذة الإعدادات.

انقر فوق (Community).

في قسم (المستخدمون المخفيون)، ابحث عن الشخص الذي تريد إلغاء حظره وانقر على (X) لإزالته من القائمة.

يمكنك أيضًا إلغاء حظر المستخدم بالانتقال إلى صفحة ملفه الشخصي، إما في متصفح الويب أو في تطبيق الهاتف المحمول، وتحديد (إلغاء حظر المستخدم) من العلامة أو القائمة ثلاثية النقاط.