كيفية تثبيت متجر جوجل بلاي على سلسلة Honor 30

كانت سلسلة Huawei P30 آخر هاتف من هواتف يأتي رسميًا مع خدمات جوجل بلاي مثبتة. وبدلاً من ذلك، جاءت الأجهزة التي تم إصدارها منذ ذلك الحين مزودة بخدمات هواوي الخاصة لبعض هذه الخدمات، وعلى الرغم من أنها تعمل بشكل مثالي، فنحن على يقين من أن العديد من مستخدمي أندرويد على دراية بأمثال التطبيقات والخدمات مثل متجر جوجل بلاي و خرائط جوجل وما إلى ذلك.

والخبر السار هو أنه إذا كنت على استعداد لتخصيص حوالي 30 دقيقة أو نحو ذلك، فهناك بالفعل طريقة يمكنك من خلالها إعادة خدمات جوجل بلاي على هاتفك. فإذا كنت تمتلك Honor 30 أو Honor 30 Pro فتابع القراءة لتتعرف على كيفية تثبيت متجر جوجل بلاي على جهازك.

كيفية تثبيت متجر جوجل بلاي على Honor 30 Pro وHonor 30:

قم بتنزيل وتثبيت ( Chat Partner APK ).

قم بتشغيل تطبيق (Chat Partner).

اضغط على (Detect Device) في الجزء السفلي من التطبيق.

اضغط على (Repair Now).

اضغط على (Activate).

ستتم مطالبتك الآن بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك، ولكن يمكنك تخطيه وإغلاق التطبيق.

افتح (App Drawer) الخاص بك وستلاحظ أنه يجب إدراج متجر جوجل هنا.

قم بتشغيل متجر جوجل وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك كما تفعل عادةً.

يجب أن تكون الآن قادرًا على تنزيل التطبيقات من متجر جوجل حسب المعتاد.

كما يعتبر هاتف (Huawei P40 Pro) من الهواتف الرائعة، حيث يحوي على عتاد جيد، لكن لا يأتي مزودًا بخدمات جوجل بلاي أيضًا، وهذا بسبب العقوبات المفروضة على هواوي.

هذا يعني أن هواوي غير قادرة على ترخيص خدمات جوجل؛ ولهذا السبب يتم حذفها من الهاتف، وبقدر ما نود أن نعتقد أن الخدمات والتطبيقات البديلة يمكن أن تملأ هذا الفراغ، فإن التصور العام هو أنها ستكون تجربة مختلفة جدًا وسلبية، لكن الخبر السار هو أن هناك طرقًا يمكن من خلالها تثبيت متجر جوجل على (Huawei P40 Pro)، لكن قبل أن تبدأ بعملية التثبيت يجب عليك القيام بعمل نسخة احتياطية لهاتفك وجميع ملفاته في حالة حدوث خطأ ما، كما ستحتاج إلى محرك أقراص (USB) ومحول يتيح لك توصيله مع الهاتف. لذلك يمكنك معرفة كيفية تثبيت متجر جوجل بلاي على (Huawei P40 Pro) من خلال الرابط هنا.