صفقة اليوم.. اشترك في منصة Dragify لتصميم مواقع الويب مع خصم 66%

- الاشتراك لمدة عام في منصة (Dragify) لبناء مواقع الويب (Dragify Website Builder: 1-Yr Subscription (Growth Plan.
- من المعروف أن تصميم المواقع الإلكترونية يعتبر أمرًا معقدًا ومكلفًا من حيث الوقت والجهد والمال، حيث يتطلب إتقان الكثير من مهارات البرمجة والتصميم، لذلك تعتبر منصات تصميم المواقع الإلكترونية الحل الأمثل للأفراد، والشركات الصغيرة والناشئة، حيث تتيح إنشاء مواقع إلكترونية احترافية دون الحاجة إلى التعامل مع شركات البرمجيات، أو مطوّري الويب ودفع مبالغ باهظة مقابل إنشاء موقع إلكتروني جديد.
- إذا كنت ترغب في بدء نشاطك التجاري، وتريد إنشاء موقع إلكتروني بسهولة في وقت قصير، أو إنشاء مدونة، أو موقع شخصي للترويج لخدماتك، فيمكنك الاستفادة من الاشتراك في منصة (Dragify) لإنشاء مواقع الويب عن طريق السحب والإفلات دون الحاجة إلى التعامل مع سلاسل طويلة من الأكواد البرمجية.
- تقدم لك منصة (Dragify) كل ما تحتاجه لتصميم موقعك، حيث تتميز بواجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام، ومصممة بحيث تناسب الجميع حتى غير المصممين. كما تضم مكتبة كبيرة من القوالب المصممة سابقًا، ومكونات التصميم، مثل الخطوط والرسوم التوضيحية.
- كما تساعدك أدوات تحسين محركات البحث (SEO) المضمنة في ضبط صفحات موقعك وفقًا لمعايير محركات البحث لتظهر في نتائج البحث الأولى مما يسهل عليك الوصول إلى العملاء المحتملين.
- دعم تأمين موقعك ببرتوكول التشفير (SSL Encryption) للحصول على أقصى قدر من الأمان.
- استمتع باستضافة ويب سريعة وموثوق بها باستخدام نطاق ترددي غير محدود، وسعة تخزينية غير محدودة، بالإضافة إلى ذلك ستحصل على أدوات بسيطة لتحليل أداء لموقعك.
- مدة الاشتراك: عام.
- التوفر: أونلاين.
- خيارات الوصول: الحاسوب، والهاتف الذكي.
- ضمان استرداد الأموال خلال 30 يومًا.
- هذه الخطة متاحة فقط للمستخدمين الجدد
- السعر الأصلي قبل الخصم:
120 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 66%.
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