صفقة اليوم.. اشترك في منصة Dragify لتصميم مواقع الويب مع خصم 66%

من المعروف أن تصميم المواقع الإلكترونية يعتبر أمرًا معقدًا ومكلفًا من حيث الوقت والجهد والمال، حيث يتطلب إتقان الكثير من مهارات البرمجة والتصميم، لذلك تعتبر منصات تصميم المواقع الإلكترونية الحل الأمثل للأفراد، والشركات الصغيرة والناشئة، حيث تتيح إنشاء مواقع إلكترونية احترافية دون الحاجة إلى التعامل مع شركات البرمجيات، أو مطوّري الويب ودفع مبالغ باهظة مقابل إنشاء موقع إلكتروني جديد.