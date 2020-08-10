صفقة اليوم.. احترف 5 برامج من أدوبي لإنتاج الفيديو مع خصم 91%

- الحزمة الكاملة لاحتراف برامج أدوبي لإنتاج الفيديو The Complete Adobe Hollywood Filmmaker Bundle.
- عدد الدورات: 5.
- عدد الدروس: 164.
- المدة: 24 ساعة.
- تضم حزمة (أدوبي السحابية الإبداعية) Adobe Creative Cloud مجموعة مكونة من أكثر من 20 تطبيقًا من تطبيقات سطح المكتب والهاتف المحمول والخدمات للتصوير الفوتوغرافي والتصميم، وتصميم الويب وتجربة المستخدم وكذلك إنتاج الفيديو.
- تعتبر مجموعة برامج أدوبي لإنتاج الفيديو مثل: Premiere Pro و After Effects، وغيرها من أهم البرامج وأكثرها شهرة على الإطلاق، فهي الركيزة الأساسية لصناعة السينما، ويعتمد عليها صانعو الأفلام السينمائية والعروض التلفازية وكذلك البرامج المرئية بشكل أو بآخر. حيث تُستخدم في إضافة المؤثرات البصرية والخدع السينمائية والرسوم المتحركة والتراكيب في مقاطع الفيديو.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف إنتاج الفيديو من خلال تعلم استخدام 5 برامج من أدوبي، هي: Adobe Premiere Pro 2020، و Adobe Premiere Rush، و Adobe After Effects 2020، و Adobe Audition، و Adobe Spark.
- تتضمن الحزمة دورة كاملة حول كيفية استخدام برنامج (Premiere Pro) لتعلم أساسيات تحرير الفيديو، مثل: ضبط الألوان، وتنظيم ملفات الوسائط، وضبط الصوت، وإنشاء الرسومات، وغير ذلك الكثير، وكذلك كيفية إنتاج مقاطع فيديو ترويجية للشركات.
- وهناك دورة أخرى حول كيفية استخدام (Adobe Premiere Rush) لإنتاج مقاطع فيديو بسرعة وسهولة، فهو يُعتبر نسخة من Premiere Pro، ولكنه أسهل. الميزة الرئيسية في برنامج (Premiere Rush) هي سهولة تعلمه، واستخدامه.
- وتضم دورة أخرى حول كيفية استخدام برنامج أدوبي (After Effects) لإنشاء الرسوم المتحركة باستخدام التأثيرات والإعدادات المحفوظة سابقًا، وكذلك كيفية إنشاء تأثيرات بصرية واقعية (VFX) وليس رسومات متحركة فقط.
- وهناك دورة أخرى حول كيفية استخدام (Adobe Audition) في دمج المقاطع الصوتية وتحريرها، باستخدام مجموعة أدوات شاملة تتضمن المسارات المتعددة و(النسق الموجي) waveform، و(العرض الطيفي) spectral.
- بالإضافة إلى ذلك ستتعلم برنامج استخدام حزمة (Adobe Spark) لإنتاج محتوى مرئي احترافي لمنصات التواصل الاجتماعي باستخدام قوالب جاهزة، و(خطوط أدوبي) Adobe fonts وغيرها. تضم الحزمة ثلاثة تطبيقات تصميم منفصلة، هي: Spark Page و Spark Post و Spark Video.
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
495 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 39.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 91%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
إذا كنت تريد الحصول على المزيد من الدورات التدريبية لاحتراف تحرير الفيديو، التصوير الفوتوغرافي، والتصميم، والبرمجة، وغير ذلك الكثير، يمكنك زيارة رابط صفقة اليوم للحصول على المزيد من الصفقات بعروض مغرية للغاية.
فيما يلي أسماء الدورات التدريبية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Introduction to Adobe Premiere Pro 2020
- Adobe Premiere Rush
- Adobe After Effects 2020
- Adobe Audition Course
- Adobe Spark