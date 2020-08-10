صفقة اليوم.. احترف خدمات أمازون السحابية AWS واحصل على 5 كتب إلكترونية مع خصم 95%

- الحزمة الكاملة لاحتراف خدمات أمازون السحابية The Complete AWS eBook & Video Course Bundle.
- عدد الدورات: 5.
- عدد الدروس: 36.
- المدة: 13 ساعة.
- عدد الكتب الإلكترونية: 5.
- تعتبر الحوسبة السحابية من المجالات السريعة النمو خلال السنوات الأخيرة، بسبب توجه الشركات إلى الاعتماد عليها للتكيّف مع التحول الرقمي الذي نشهده حاليًا. كما أنها أصبحت أكثر أهمية خلال الفترة الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أجبرت الكثير من الشركات على التحول من نموذج البنية التحتية الداخلي إلى النهج السحابي؛ حتى تتمكن من مواصلة عملها.
- وتُعتبر أمازون من أهم الشركات في سوق الحوسبة السحابية، حيث تستحوذ خدمتها (أمازون ويب سيرفيسز) AWS على الحصة الأكبر في السوق بنسبة 32%، بينما يستحوذ أقرب منافس لها وهي خدمة مايكروسوفت Azure على نسبة 17% فقط.
- ستساعدك هذه الحزمة على احتراف خدمات أمازون السحابية AWS، حيث ستبدأ من تعلم الأساسيات، ثم تتدرب على مختلف منتجات AWS وخدمتها، لتتعلم كيفية جمع البيانات وتحليلها وتخزينها بأمان على نطاق واسع، كما ستتعرف على استخدامات AWS Auto Scaling لإدارة EC2 و Dynamo DB و Aurora.
- تتضمن هذه الحزمة دورة تدريبية كاملة حول خدمة (AWS Lambda) واستخدامها في تشغيل التعليمات البرمجية لأي نوع من أنواع التطبيقات أو الخدمات الخلفية.
- وهناك دورة أخرى حول (AWS CloudFormation) التي تتيح لك استخدام لغات البرمجة أو الملفات النصية البسيطة لتخصيص جميع موارد التطبيقات بطريقة آلية وآمنة وقابلة للتكرار، مما يسمح لك بإعادة بناء البنية التحتية والتطبيقات، دون الاضطرار إلى تنفيذ إجراءات يدوية أو كتابة نصوص برمجية مخصصة.
- وفي الوقت نفسه، تضم الحزمة 5 كتب إلكترونية لشرح كل تحتاجه عن كيفية إنشاء تطبيقات بدون خوادم باستخدام AWS Lambda و AWS CloudFormation و AWS CloudWatch.
- تقدم لك الكتب أيضًا دليل شامل حول خوارزميات التعلم الآلي وكيفية تنفيذها في خدمات أمازون ويب AWS السحابية باستخدام Apache Spark و Elastic Map Reduce، و SageMaker، و TensorFlow.
- كما تقدم لك الكتب الإلكترونية بعض أسرار التوجهات التقنية الجديدة؛ مثل: علوم البيانات والتعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية، والتعلم العميق، وتقدم لك حلولًا للمشكلات التي قد تواجهها أثناء إنشاء التطبيقات.
- الأهم من ذلك؛ تقدم لك الكتب الدليل الشامل لكيفية اجتياز اختبارات شهادتي: (AWS Certified Developer)، و (AWS Certified SysOps Administrator).
- وقت الوصول إلى المحتوى: مدى الحياة.
- مستوى الخبرة المطلوب: جميع المستويات.
- تشمل هذه الحزمة الحصول على تحديثات للمحتوى.
- اللغة: الإنجليزية.
- التوفر: أونلاين.
- السعر الأصلي قبل الخصم:
662 دولارًا.
- السعر الحالي بعد الخصم: 29.99 دولارًا.
- نسبة الخصم: 95%.
- الحصول على الصفقة: من هنا.
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فيما يلي أسماء الدورات التدريبية والكتب الإلكترونية التي تتضمنها هذه الحزمة:
- Serverless Programming Cookbook [eBook]
- AWS Certified SysOps Administrator: Associate Guide [eBook]
- Mastering Machine Learning on AWS [eBook]
- AWS Certified Developer: Associate Guide [eBook]
- Implementing Cloud Design Patterns for AWS [eBook]
- DevOps: CI/CD using AWS CodePipeline & Elastic Beanstalk [Video]
- Reliability & Resilience on AWS [Video]
- AWS Lambda & The Serverless Framework: Hands-On Learning! [Video]
- Design Serverless Architecture with AWS & AWS Lambda [Video]
- AWS CloudFormation Master Class [Video]