صفقة اليوم.. احترف خدمات أمازون السحابية AWS واحصل على 5 كتب إلكترونية مع خصم 95%

تعتبر الحوسبة السحابية من المجالات السريعة النمو خلال السنوات الأخيرة، بسبب توجه الشركات إلى الاعتماد عليها للتكيّف مع التحول الرقمي الذي نشهده حاليًا. كما أنها أصبحت أكثر أهمية خلال الفترة الأخيرة بسبب جائحة فيروس كورونا، التي أجبرت الكثير من الشركات على التحول من نموذج البنية التحتية الداخلي إلى النهج السحابي؛ حتى تتمكن من مواصلة عملها.