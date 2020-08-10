سلسلة iPhone 12 ستدعم نظام الملاحة BeiDou

تشير الأنباء إلى أن شركة آبل ستعلن قريبًا عن منتج آيفون جديد يدعم نظام الملاحة بيدو (BeiDou)، وذلك بعد أن كان آيفون الهاتف الذكي شبه الوحيد تقريبًا في السوق الصينية الذي لا يدعم نظام الملاحة الصيني عبر الأقمار الصناعية.

وبالرغم من أن الأجيال السابقة من أجهزة أيفون لا تدعم نظام الملاحة الصيني (BeiDou)، إلا أن ذلك قد يتغير قريبًا مع طرح سلسلة (iPhone 12).

وذكر ران تشينجكي (Ran Chengqi)، المتحدث باسم (BeiDou) ومدير مكتب الملاحة عبر الأقمار الصناعية الصيني، في مقابلة: ستستخدم آبل نظام الملاحة (BeiDou) عاجلاً أم آجلاً.

والأهم من ذلك، أن هذا التلميح الغامض تم دعمه لاحقًا من مصادر مألوفة، تدعي أن شركة آبل تعمل حاليًا على تصحيح أداء سلسلة (iPhone 12) والتوافق مع بيدو.

ويبدو أن أحد الاختبارات التي يتم إجراؤها هو التحقق من الدعم المناسب لنظام بيدو، وبالإضافة إلى ذلك، فإن آبل قد تعلن بوضوح بعد إطلاق المنتج أن الجيل الجديد من هواتف آيفون يدعم نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية بيدو.

ومن الواضح أن الإعلان قد يأتي من أجل تقليل شكاوى المستخدمين حول المنتج، حيث كان الافتقار إلى هذا الدعم أحد الشكاوى الكبرى بين مستخدمي آيفون في الصين.

ويدعم هاتف (iPhone 11 Pro Max) حاليًا استقبال (GPS)، بالإضافة إلى (A-GPS)، مع دعم (GLONASS) و (GALILEO) و (QZSS).

ويُعد نظام بيدو للملاحة عبر الأقمار الصناعية بمثابة نظام فضائي واسع النطاق في الصين، وهو واحد من شبكات الملاحة العالمية الرئيسية الأربعة.

وتشمل شبكات الملاحة العالمية الأربع الأخرى نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) في الولايات المتحدة و (GLONASS) في روسيا و (Galileo) في الاتحاد الأوروبي.

ويغطي نظام (BeiDou) أكثر من 200 دولة، مع أكثر من 100 مليون مستخدم و 200 مليون جلسة يومية، ويتمتع بدقة تحديد المواقع العالمية لأكثر من 10 أمتار ودقة توقيت تزيد عن 20 نانوثانية.

ولطالما كانت الأجهزة التي تدعم (BeiDou) – وخاصة الهواتف الذكية – هي القاعدة في السوق المحلية وعبر معظم منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث يتمتع النظام بأفضل أداء بالمقارنة مع باقي أنظمة الملاحة.

كما يتم تصدير المنتجات الداعمة لنظام الملاحة (BeiDou) واستخدامها في أكثر من 120 دولة ومنطقة حول العالم، وكان نقص الدعم عائقًا رئيسيًا لشركة آبل، وسيقدم وجوده فوائد كبرى لجزء كبير من قاعدة مستخدميها.