خرائط جوجل تحصل على تحديث كبير في نظام iOS

أعلنت شركة جوجل اليوم الاثنين أنها تعمل على تحسين خرائطها في خدمة السيارات من آبل (كاربلاي) CarPlay، وعلى ساعتها الذكية (آبل ووتش) Apple Watch.

ويجلب تحديث خرائط جوجل الجديد الخرائط إلى (لوحة تحكم كاربلاي) CarPlay Dashboard، وهي نافذة الشاشة الرئيسية الأساسية حيث يمكن للمستخدمين رؤية الكثير من الأشياء في وقت واحد، مثل: مواعيد التقويم، والموسيقى التي يشغلونها، والاتجاهات الخاصة بهم.

ولم تكن آبل تسمح بتطبيقات الخرائط التابعة لجهات خارجية حتى إطلاق تحديث لهواتف آيفون في شهر آذار/ مارس الماضي. وحتى الآن، كان على مستخدمي خرائط جوجل استخدام خرائط آبل بدلًا منها على شاشة لوحة التحكم، أو كان عليهم فقط استخدام خرائط جوجل على نحو منفصل بدون المعلومات المضافة التي توفرها لوحة التحكم.

وتتيح خدمة (كاربلاي) أيضًا رؤية بعض التطبيقات، وإجراء المكالمات، والتحدث إلى المساعد الرقمي (سيري) Siri، والمزيد في السيارات التي تدعمه، وهي تعد منافسة لنظام (أندرويد أوتو) Android Auto من عملاقة البحث الأمريكية الذي يعمل على هواتف أندرويد.

وقالت الشركة في تدوينة: إن التغييرات ستُطرح بدءًا من اليوم الاثنين، في حين ستُطلق خدمة اتجاهات الخرائط على ساعة (آبل ووتش) في الأسابيع المقبلة. وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين الحصول على الاتجاهات على خرائط جوجل ثم إلقاء نظرة على الساعة لمعرفة الخطوة التالية، وهي خدمة قد تكون مفيد لمن يتجول في المدينة، أو يركب دراجة، أو يقود السيارة وليس لديه خرائط على لوحة التحكم.

يُشار إلى أن خرائط آبل تدعم هذه القدرات بالفعل، لذا فإن الميزات الجديدة تستهدف الأشخاص الذين يفضلون استخدام خرائط جوجل.

وكانت جوجل قد أعلنت في شهر تموز/ يوليو الماضي عن توسعة ميزة اتجاهات قيادة الدراجات في خدمة الخرائط التابعة لها، وذلك مع ازدياد اعتماد الناس على الدراجات الهوائية في التنقل.