جيميل يطرح علامة تبويب Meet على الجوال لكن من السهل تغييرها

على الرغم من أن Google Meet أصبح أكثر شيوعًا إلى حد ما منذ أن إتاحته مجانًا بشكل مؤقت، إلا أنه لا يزال لديه الكثير للحاق بتطبيق (Zoom) لمؤتمرات الفيديو، وربما هذا هو السبب في أن جوجل قررت طرح تحديث لتطبيق جيميل على الهواتف الذكية من شأنه أن يلفت انتباه المستخدمين إلى إمكانات Meet، لكن لسوء الحظ، يبدو أنها مهمة مستعجلة وتشغل مساحة كبيرة غير ضرورية لذا فإن الكثير من الناس ليسوا سعداء، ولحسن الحظ، هناك طريقة لتعطيل هذا التنسيق وإخفاء تطبيق Meet، من واجهة جيميل على الهواتف الذكية.

لقد أخبرناك سابقًا عن تكامل Meet، الذي تم طرحه في تطبيق جيميل للجوال. إنها حيلة واضحة لتوعية الناس بأهميته في حالة عدم معرفتهم بإمكانية إجراء مكالمات جماعية عبر الفيديو من داخل تطبيق جيميل لذلك أنشأت جوجل علامة تبويب خاصة في واجهة المستخدم الرئيسية في جيميل، لذا فإن ما ستراه عند فتح التطبيق هما علامتا تبويب رئيسيتان: البريد و Meet.

يبدو جوجل لم تفكر كثيرًا في علامة التبويب هذه وسارعت إلى وضعها هناك لجذب الأشخاص لاستخدامها. ومن المضحك أنه يعرض اجتماعات (Zoom) المجدولة التي لا تساعد حقًا في قضيتهم. في السابق، كان بإمكانك العثور على Meet في قائمة الخيارات حيث توجد وظائف أخرى أقل استخدامًا ولكن جوجل أرادت أن يكون Meet في المقدمة وفي المنتصف، حتى لو كان يستهلك جزءًا كبيرًا من واجهة المستخدم الخاصة بك. إذا كنت لا تستخدم Meet أو كنت لا تخطط لاستخدامه، فهذا نوع من الإزعاج.

الخبر السار هو أنه يمكنك تعطيل هذا بسهولة، وفقًا لموقع (Android Police). حيث يتم تعطيله على أساس كل حساب وليس تطبيق جيميل بالكامل. ولفعل ذلك اضغط على قائمة الخيارات الجانبية ثم قم بالتمرير لأسفل إلى الإعدادات، ثم اختر الحساب الذي تريد إزالة علامة التبويب Meet منه، ثم مرر لأسفل وابحث عن Meet. وكل ما عليك فعله هو إلغاء تحديد (إظهار علامة تبويب الاجتماع)، وسيعود جيميل إلى الوضع العادي.

لا نعرف ما إذا كان تكامل Meet سيساعد جوجل في تجاوز ميزة (Zoom). بينما تحصل زيادة في عدد مستخدمي Meet بسبب العرض المجاني، لكن لا يزال البعض يفضل (Zoom) على الرغم من مشكلات الأمان لديهم. دعونا نرى ما إذا كان وجود تطبيق Meet بجانب بريدك الإلكتروني سيغير اللعبة بالنسبة لهم.