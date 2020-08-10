جوجل تخطط لإيقاف مواقعها الكلاسيكية

أرسلت شركة جوجل رسالة بريد إلكتروني تحذر المستخدمين من أن خدمة تأسيس مواقع الويب الكلاسيكية ستتوقف قريبًا وأنهم بحاجة إلى نقل مواقع الويب الخاصة بهم إلى خدمة (Google Sites) الجديدة إذا كانوا يرغبون في أن يظلوا متصلين بالإنترنت.

وبعد استحواذها على (JotSpot) في عام 2006، أطلقت عملاقة البحث خدمة (Google Sites) في عام 2008 مما سهل على المستخدمين تأسيس مواقعهم الخاصة.

ومع ذلك، وبعد ثماني سنوات، قدمت جوجل خدمة (Google Sites) الجديدة التي أصبحت جزءًا من (G Suite)، مما يتيح سهولة التكامل مع المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية.

وتُعد (Google Sites) بمثابة أداة لتأسيس صفحات الويب بشكل سهل على نمط ويكي (wiki) للعديد من المستخدمين، مما يسمح لأي شخص بتأسيس موقع ويب يدعم التعاون بين المحررين المختلفين.

وتم إرسال بريد إلكتروني بعنوان “ترحيل مواقعك الكلاسيكية إلى خدمة (Google Sites) الجديدة” حديثًا إلى المستخدمين النشطين ضمن المواقع الكلاسيكية لشرح كيفية إيقاف الخدمة في الأول من شهر سبتمبر 2021.

وكجزء من هذا الانتقال، سيتم تعطيل تأسيس مواقع ويب جديدة باستخدام المواقع الكلاسيكية في الأول من شهر نوفمبر 2020 وسيكون لدى المستخدمين نحو عام لترحيل مواقعهم الكلاسيكية إلى خدمة (Google Sites) الجديدة.

وبالإضافة إلى الإعلان عن إلغاء المواقع الكلاسيكية تدريجيًا، أطلقت عملاقة البحث أيضًا خدمة جديدة تسمى (Classic Sites Manager)، والتي تسهل على المستخدمين تحويل مواقعهم الكلاسيكية إلى مواقع جديدة.

وتتيح الخدمة للمستخدمين تحويل أو أرشفة أو حذف أي مواقع كلاسيكية مرتبطة بحساباتهم وكذلك تصدير جدول بيانات بجميع مواقعهم إلى جداول بيانات جوجل (Google Sheets).

ولتجنب أي اضطراب محتمل، تحث جوجل المستخدمين على بدء الانتقال إلى أداة تأسيس مواقع الويب الجديدة في أقرب وقت ممكن.

وتم منح مسؤولي (G Suite) مخططًا زمنيًا مختلفًا للانتقال، ويشهد هذا الجدول المعدل تعطيل تأسيس مواقع الويب باستخدام المواقع الكلاسيكية في شهر مايو 2021، يليه فقدان إمكانات التحرير في شهر أكتوبر، مع إيقاف الخدمة تمامًا في شهر ديسمبر من العام المقبل.

وتم تأخير عملية النقل هذه نتيجةً لعدم توفر عدد من ميزات المواقع الكلاسيكية في خدمة (Google Sites) الجديدة، لكن جوجل تداركت الأمر منذ ذلك الحين.

وسيتم تلقائيًا أرشفة أي مواقع كلاسيكية لم يتم ترحيلها إلى خدمة (Google Sites) الجديدة قبل الموعد النهائي وحفظها في (Google Drive) لمالكها، وسيتم بناء مسودة في خدمة (Google Sites) الجديدة لاستبدالها إذا لزم الأمر.