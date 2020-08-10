أمازون تطلق اسم Prime Gaming على خدمة Twitch Prime

أعادت شركة أمازون تسمية علامتها التجارية (تويتش برايم) Twitch Prime، وذلك من خلال إسقاط اسم (تويتش) Twitch والتأكيد على الجزء الرئيسي من العلامة التجارية، ليصبح اسم الخدمة الآن (برايم جيمينج) Prime Gaming.

وتمنح خدمة (تويتش برايم) مشتركي خدمة (أمازون برايم) Amazon Prime امتيازات على منصة البث المباشر التابعة للشركة.

وحتى مع تغيير الاسم، ستظل (برايم جيمينج) تقدم المزايا نفسه التي توفر خدمة (تويتش برايم) لمشتركيها. ويتضمن ذلك المحتوى الحصري داخل اللعبة، والألعاب المجانية التي يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بها أبدًا، واشتراك (تويتش) شهريًا مجانيًا.

ومع الاسم الجديد، تقع (برايم جيمينج) بشكل منطقي إلى جانب بعض المحتويات الرقمية الأخرى المضمنة في اشتراك (أمازون برايم)، مثل: (برايم فيديو) Prime Video لبث الأفلام والبرامج التلفزيونية، و(برايم ريدينج) Prime Reading للكتب الإلكترونية والمجلات الرقمية. وتقدم (أمازون برايم)، التي تكلف 12.99 دولارًا شهريًا، أو 119 دولارًا سنويًا، ميزات، مثل: الشحن المجاني على العديد من عمليات الشراء عبر الإنترنت للمنصة.

ويُعتقد أن اسم (برايم جيمينج) الجديد يُعدّ إشارة أخرى على التزام أمازون المستمر في مجال الألعاب. فبالإضافة إلى الاستحواذ على خدمة بث الألعاب (تويتش)، فإن أمازون تمتلك أيضًا ذراع تطوير ألعاب خاص بها، يُسمى (أمازون جيمز) Amazon Games.

ويُشاع أيضًا أن الشركة تريد الانضمام إلى سوق الألعاب السحابية في وقت ما في المستقبل، ومن المحتمل أن تطلق خدمة الألعاب السحابية الخاصة بها. ويُقال: إن المنصة التي تحمل الاسم الرمزي Project Tempo، قد تُطلق في وقت مبكر من هذا العام، ومع ذلك، قد تُؤجل إلى عام 2021 بسبب التأخير الناجم عن جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في نيسان/ أبريل الماضي.