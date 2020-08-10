أفضل تطبيقات إرسال الأموال واستلامها على أندرويد أو آيفون

يعاني أغلب المستخدمين من طرق إرسال الأموال أو استلامها بسرعة، على سبيل المثال، هناك أوقات يكون فيها أحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة بالخارج ويحتاج إلى بعض الأموال التي يجب تصله مباشرة، لذلك قمنا بتجميع أفضل التطبيقات التي يمكنك استخدامها لإرسال الأموال واستلامها باستخدام هواتف أندرويد أو هواتف آيفون المختلفة.

Square Cash:

يعد التطبيق أكثر من مجرد تطبيق لإرسال الأموال بسرعة إلى عائلتك وأصدقائك. حيث يمكنك الحصول على بطاقة خصم مجانية والحصول على خصومات (Cash Boost) في العديد من المتاجر المفضلة لديك عند الاشتراك. وإذا كنت ترغب في استثمار أموالك، فإن التطبيق يتيح لك شراء وبيع وتتبع الأسهم بدون عمولة، كما يتيح لك التطبيق شراء العملات المشفرة وبيعها وإيداعها وسحبها.

يمكن لمستخدمي أندرويد تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي، أما مستخدمي آيفون فيمكنهم تحميل التطبيق من متجر آب ستور.

Google Pay:

هي طريقة أخرى لإرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة، حيث يمكن استخدام حسابك في (Google Pay) بعدة طرق ولكني أريد التركيز على ميزة إرسال الأموال واستلامها. حيث يمكنك ربط (Google Pay) بمؤسستك المالية وإرسال الأموال أو طلبها ببضع نقرات فقط. ونظرًا لأن (Google Pay) من منتجات جوجل، فيمكنك حتى تقديم طلبات عبر رسائل أندرويد أو جيميل. حيث يتيح لك (Google Pay) طلب الأموال من ما يصل إلى خمسة أشخاص في الأوقات التي تكون فيها مع الأصدقاء.

يمكن لمستخدمي أندرويد تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي، أما مستخدمي آيفون فيمكنهم تحميل التطبيق من متجر آب ستور.

PayPal: Mobile Cash

(PayPal) هي إحدى الطرق الأكثر شيوعًا لدفع ثمن البضائع عبر الإنترنت. ومع ذلك، يتيح لك تطبيق (PayPal Mobile Cash) إرسال الأموال واستلامها باستخدام طريقتين مختلفتين. أولاً، أنشئ رمز الاستجابة السريعة، ويمكن للآخرين الذين يستخدمون التطبيق مسح البطاقة وإرسال الأموال إليك. بالإضافة إلى ذلك، اكتب اسمًا أو بريدًا إلكترونيًا أو رقم هاتف لإرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة. حيث سيبحث (PayPal) أيضًا ويساعدك في العثور على الشخص المناسب.

يمكن لمستخدمي أندرويد تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي، أما مستخدمي آيفون فيمكنهم تحميل التطبيق من متجر آب ستور.

Venmo:

قد يكون تطبيق (Venmo) هو آخر تطبيق في هذه القائمة، ولكنه على الأرجح الطريقة الأكثر استخدامًا لإرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة. حيث يمكنك إضافة ملاحظة بسهولة عند إرسال الأموال لتتبع سبب إرسالها. استخدم (Venmo) للدفع باستخدام بعض تطبيقاتك المفضلة على الإنترنت مثل (Uber و GrubHub). كما يقدم (Venmo) أيضًا بطاقة يمكن استخدامها في أي مكان تُقبل به بطاقة (Mastercard).

يمكن لمستخدمي أندرويد تحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي، أما مستخدمي آيفون فيمكنهم تحميل التطبيق من متجر آب ستور.