آبل متهمة في روسيا باستغلال هيمنة سوق تطبيقات الهاتف المحمول

قالت منظمة مراقبة المنافسة الروسية FAS اليوم الإثنين: إن شركة آبل قد أساءت استخدام موقعها المهيمن في سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة من خلال متجر التطبيقات الخاص بها لأجهزة iOS وستصدر أمرًا يطالب الشركة بحل انتهاكات اللوائح.

وقال متحدث باسم شركة آبل: إن الشركة تخطط للاستئناف ضد حكم FAS. ويأتي الحكم الروسي على خلفية تحقيقات المفوضية الأوروبية في قواعد آبل، ومتجر التطبيقات (آب ستور)، ومن ذلك: المتطلبات التي يفرضها مطورو التطبيقات على استخدام نظام الشراء داخل التطبيق الخاص بهم.

وأشارت FAS إلى الحاجة إلى تنزيل تطبيقات لنظام التشغيل iOS من آبل عبر متجر التطبيقات. وقالت أيضًا: إن آبل قد احتفظت بصورة غير قانوني بحقوق حظر تطبيقات أي جهات خارجية من متجر التطبيقات.

وجاء التحقيق الذي أجرته FAS في أعقاب شكوى من شركة الأمن السيبراني (كاسبرسكي لاب) Kaspersky Lab، التي قالت: إن إصدارًا جديدًا من تطبيق أمان الأطفال Safe Kids قد رُفض من قبل نظام تشغيل آبل.

وقالت: إن آبل أطلقت الإصدار 12 من تطبيق الرقابة الأبوية الخاص بها Screen Time، الذي كان له وظائف مماثلة لبرنامج كاسبرسكي. وتسمح تطبيقات الرقابة الأبوية للآباء بالتحكم في استخدام أطفالهم لهواتفهم وجهازهم اللوحي.

قالت شركة آبل: إنها أزالت العديد من تطبيقات الرقابة الأبوية من متجر التطبيقات الخاص بها لأنها “تعرض خصوصية المستخدمين وأمانهم للخطر”.

وعلمت (سبوتنيك) اليوم الاثنين أن محكمة محلية في موسكو فرضت غرامة قدرها 1.5 مليون روبل (20 ألف دولار) على شركة جوجل لرفضها المستمر إخفاء مواقع نتائج البحث المحظورة في روسيا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الروسية، فقد قالت المحكمة: “أصدرت المحكمة غرامة إدارية قدرها 1.5 مليون روبل. ودخل الحكم حيز التنفيذ”.

وأثارت محكمة تاجانسكي في موسكو المادة 2.1 من قانون الجرائم الإدارية الروسي ضد جوجل بسبب عدم الامتثال المتكرر من قبل الشركة مع الالتزام بالتوقف عن إصدار معلومات عن الموارد المحظورة في روسيا بناءً على طلب المستخدمين.