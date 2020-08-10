آبل تحارب تطبيق وصفات بسبب الإجاص

تتخذ شركة آبل إجراءات قانونية ضد مطوري تطبيق وصفات بسبب شعاره الذي يتضمن فاكهة الإجاص.

وتدعي العملاقة الأمريكية أن شعار تطبيق (Prepear) قريب جدًا من شعار آبل الذي يحمل علامة تجارية.

وأوضحت الشركة أن شعار الإجاص من شأنه أن يتسبب في إضعاف تمييز شعار آبل، ويجعل من الصعب على المستهلكين التمييز بين سلع وخدمات (Prepear) وسلع آبل.

وتقول آبل: إن هذا الأمر يمثل انتهاكًا لقانون لانهام (Lanham) أو قانون العلامات التجارية لعام 1946.

وبدأت المشكلة عندما تقدمت الشركة الأم (Super Healthy Kids) لتسجيل علامة تجارية لشعار (Prepear).

ويتيح تطبيق (Prepear) للمستخدمين تخزين الوصفات وتنظيمها وتصميم خطط وجبات خاصة.

وتقول آبل: شعار مقدم الطلب يتكون من تصميم فاكهة بسيط مع ورقة بزاوية قائمة في أعلى اليمين، وهذا التصميم يستدعي بسهولة شعار التفاحة الشهير لشركة آبل ويخلق انطباعًا تجاريًا مشابهًا.

وأضافت الشركة “علامات آبل مشهورة جدًا ويمكن التعرف عليها على الفور، لكن أوجه التشابه في شعار مقدم الطلب ستطغى على أي اختلافات وتتسبب في اعتقاد المستهلك العادي أن مقدم الطلب مرتبط بشركة آبل أو منتسب إليها أو معتمد من قبلها”.

وبدأ المؤسس المشارك لشركة (Prepear)، راسل مونسون (Russell Monson)، عريضة تحمل اسم (Save the Pear from Apple)، وتضمنت العريضة أكثر من 14000 توقيع.

وكتب مونسون أن الشركة عبارة عن شركة صغيرة تضم خمسة موظفين لا يمكنهم تحمل معركة قانونية مطولة مع شركة بحجم آبل.

وينص ملف المحكمة الخاص بشركة آبل على أن العملاء قد ينظرون إلى شعار (Prepear) ويفترضون أن تطبيق الوصفات هو أحد منتجات آبل لأنه شيء قد تفعله آبل.

وتشير آبل إلى أن لديها العديد من التطبيقات والخدمات المتعلقة بالصحة والتغذية.

ونشرت المالكة الشريكة في (Prepear)، ناتالي مونسون (Natalie Monson)، على إنستاجرام أنها لا تحاول إقناع الأشخاص بالتوقف عن استخدام منتجات آبل، لكنها تريد أن تتراجع آبل عن موقفها.

وكتبت: أشعر بالتزام أخلاقي لاتخاذ موقف ضد الإجراءات القانونية الصارمة التي تتخذها آبل ضد الشركات الصغيرة والكفاح من أجل الحق في الاحتفاظ بشعارنا.

وأضافت “نحن ندافع عن أنفسنا ضد آبل ليس فقط للاحتفاظ بشعارنا، ولكن لإرسال رسالة إلى شركات التكنولوجيا الكبرى بأن البلطجة على الشركات الصغيرة له عواقب”.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها شركة آبل إجراءات قانونية ضد شركة أخرى بسبب الشعار المشابه في مظهره لشعارها.

وأرسلت في عام 2019 خطاب اعتراض إلى مكتب براءات الاختراع في النرويج، بحجة أن الحزب السياسي (Fremskrittspartiet) لديه شعار تفاحة يشبه إلى حد كبير شعارها.

كما اعترضت على شعار مسار دراجات في ألمانيا كان له تصميم غامض يشبه التفاح.