iOS 14.. كيفية ترجمة مواقع الويب في آيفون وآيباد

إن إحدى الترقيات الأقل إشراقًا ولكنها تضيف قيمة إلى سفاري هذا العام هي الترجمة المضمنة في نظام iOS 14 حيث تتيح ميزة الترجمة المضمنة كيفية ترجمة مواقع الويب في هواتف آيفون وآيباد في iOS 14 و(iPadOS 14).

بالإضافة إلى تطبيق الترجمة الجديد المخصص لهواتف آيفون وأجهزة آيباد في في iOS 14 و(iPadOS 14)، يتمتع متصفح سفاري أيضًا بالقدرة على ترجمة مواقع الويب بالكامل باستخدام أحدث البرامج. لكن الميزة في المرحلة التجريبية ولكنها تعمل بشكل جيد، ومن الرائع أن ترى آبل تضيف ميزات مثل هذه التي يقدمها متصفح جوجل كروم.

كما أشرنا في التدريب العملي على تطبيق الترجمة الجديد لنظام التشغيل iOS 14، تدعم الترجمة 11 لغة في الوقت الحالي، العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية والروسية والإسبانية، وينطبق الشيء نفسه على الأرجح على ميزة الترجمة في متصفح سفاري.

ملاحظة: يتوفر iOS 14 و(iPadOS 14) كإصدارات تجريبية مجانية عامة بالإضافة إلى إصدارات تجريبية للمطورين لهواتف آيفون وأجهزة آيباد.

كيفية ترجمة مواقع الويب في هواتف آيفون وأجهزة آيباد:

افتح موقعًا إلكترونيًا في متصفح سفاري بلغة أجنبية باستخدام هواتف آيفون أو أجهزة آيباد.

اضغط على أيقونة (aA) الموجودة في أعلى الزاوية اليسرى من شاشتك (في عنوان url / شريط البحث).

اختر الترجمة إلى العربية أو لغتك الأساسية.

في المرة الأولى التي تستخدم فيها الميزة، انقر فوق تمكين الترجمة لاستخدام الإصدار التجريبي.

يمكنك النقر على أيقونة (aA) لإيقاف تشغيل الترجمات.

نظرًا لأن ميزة ترجمة مواقع الويب الجديدة من آبل في متصفح لا تزال في مرحلة تجريبية، فإنها بطبيعة الحال ليست مثالية، ولكنها بشكل عام تعمل بشكل جيد بالفعل ومتاحة لمعظم مواقع الويب التي زرتها.

وبمجرد النقر على زر الترجمة لموقع ويب، ستعمل الترجمة تلقائيًا لأي صفحات داخل النطاق نفسه. وعند زيارة موقع ويب جديد بلغة أجنبية، كرر الخطوات المذكورة أعلاه.

بينما يمكن استخدام تطبيق الترجمة من آبل في وضع عدم الاتصال، لاحظ أن ميزة الترجمة في متصفح سفاري في نظام iOS 14 تعتمد على خوادم آبل للعمل ولكنها لا تخزن أي معلومات من مواقع الويب التي تترجمها.